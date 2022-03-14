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    Полковник із Великої Британії закликав Захід розглянути варіант вбивства Путіна

    Екскомандувач армії розповів, що може призвести до перевороту в Кремлі - Полковник із Великої Британії закликав Захід розглянути варіант вбивства Путіна
    Екскомандувач армії розповів, що може призвести до перевороту в Кремлі
    фото з відкритих джерел

    Життя глави Кремля не має більшої цінності, ніж життя тисяч людей

    Колишній командувач британською армією полковник Річард Кемп заявив, що захід не повинен виключати можливість вбивства Володимира Путіна. Про це пише Daily Mail.

    Він вважає, що вбивство Путіна може допомогти врятувати тисячі життів, тому НАТО і західні союзники не повинні виключати таку можливість.

    «Усама бен Ладен, глава «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді і командувач іранською республіканською гвардією Касем Сулеймані – всі вони становили пряму загрозу Заходу. Всі вони були вбиті, щоб протистояти цим загрозам. Путін являє собою постійну і смертельну загрозу, яка залишиться, поки він знаходиться при владі», – сказав Кемп.

    Путіна могли б повалити, заарештувати або судити, однак це, на думку Кемпа, малоймовірно.

    «Якби справа дійшла до вбивства, це могло б бути неприємним для багатьох, але його життя не має більшої цінності, ніж життя тисяч людей, яких він вже вбив в Україні та в інших місцях, і цілком може вбити в майбутньому», – зазначив офіцер.

    Також він переконаний, що достатній тиск на путінських олігархів може призвести до «палацового перевороту».

    Нагадаємо, розслідувачі перехопили освітні плани російських окупантів щодо України.

    Також Путін принизив «непереможну» Росію і попросив військової допомоги у Китаю.

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    Теги: НАТО Путін вбивство
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    Полковник із Великої Британії закликав Захід розглянути варіант вбивства Путіна