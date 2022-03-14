Кадиров прокоментував інформацію про своє перебування під Києвом

Кадиров підтвердив, щоб перебував у Гостомелі

Глава Чечні Рамзан Кадиров прокоментував інформацію про своє можливе місцезнаходження в Україні та розповів про те, де знаходиться, у своєму Telegram-каналі.

За словами Кадирова, на розповсюдженому у мережі відео він знаходиться у Гостомелі. «Днями ми були приблизно за 20 кілометрів від вас, київські нацики, а зараз ще ближче, і здогадайтеся наскільки близько ми наблизилися?» - написав він.

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Кадри, на яких Рамзан Кадиров зафіксований в оточенні бійців, які воюють в Україні, опублікувала ЧДТРК «Грозний». Водночас пропагандистський телеканал RT повідомив, що голова Чечні, ймовірно, особисто прибув у зону спецоперації.

Нагадаємо, що 13 березня телеграм-канал «Вертикаль» розмістив відео, яке може засвідчувати перебування на Київщині одіозного соратника Володимира Путіна Рамзана Кадирова.

«Наше джерело повідомляє, що Кадиров прибув до Київської області. Знаходиться на околицях Іванкова, ховається від нашого спецназу. Незабаром збирається повернутися до Росії», – йдеться в коментарі до відео.

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Раніше українська розвідка повідомила, що «кадирівці» розстрілюють російських поранених військових, щоб не займатися їх евакуацією.

Крім цього, однокурсник Путіна, колишній радянський розвідник, майор КДБ Юрій Швець заявляв, що Рамзан Кадиров близький до оголошення війни Москві. Адже його елітні підрозділи потрапили у пастку, намагаючись вбити Зеленського.