Німеччина визначилась, коли відмовиться від нафти та вугілля з РФ

Відмовитися від російського газу буде складніше, оскільки Німеччина не має власних потужностей для імпорту зрідженого газу

Німеччина вже до осені має повністю відмовитися від вугілля з РФ, а до кінці року – стати майже незалежною від російської нафти. Про це в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив віцепремєр та міністр економіки Німеччини Роберт Габек.

Втім, відмовитися від російського газу буде складніше, оскільки Німеччина не має власних потужностей для імпорту зрідженого газу. Відповідні термінали Німеччина лише планує побудувати.

Габек відзначає, що у планах влади Німеччини – повна відмова від імпорту енергоносіїв з Росії. Він зазначає, що «розуміє всіх, хто закликає до негайного ембарго через жорстоку агресивну війну Путіна», але наголосив, що «несе відповідальність за всю країну».

Німецький міністр уточнює, що уряд має враховувати наслідки прийнятих рішень.

«Йдеться не про те, щоб трохи пожертвувати особистим комфортом, а про серйозні скорочення, економічні та соціальні: у разі негайної заборони на імпорт йтиметься про зниження поставок наступної зими, про економічний спад і високу інфляцію, про сотні тисяч людей, які втрачають роботу, опалення та електрику у тому числі. Санкції мають бути такими, щоб ми могли вистояти... Але ми працюємо щодня, справді кожен день, а іноді й ніч, щоб знизити залежність від російської нафти, вугілля та газу», -– додав Габек.

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