Батько Ассанжа просить владу Австралії екстрадувати сина на батьківщину



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47-річний Ассанж

Батько Ассанжа був вражений зовнішнім виглядом і станом здоров'я 47-річного сина

Джон Шіптон, батько заарештованого в Лондоні засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа, звернувся до австралійської влади із закликом домогтися екстрадиції його сина до Австралії. Про це повідомляє The Guardian.

«Це можна легко вирішити - задовільним для всіх чином. Під час зустрічі між одним сенатором і одним високопоставленим співробітником міністерства закордонних справ йшлося про те, щоб екстрадувати Джуліана до Австралії», - заявив він.

Шіптон додав, що був вражений зовнішнім виглядом і станом здоров'я 47-річного Ассанжа.

«Я бачив, як його (Ассанжа - ред.) Стягували поліцейські по сходах, і він не виглядав добре. Мені 74 роки, і я виглядаю краще його - в 47 років. Це такий шок», - додав Шіптон.

Ассанж з 2012 року перебуває на території посольства Еквадору в Лондоні, де йому було надано притулок. Так засновник WikiLeaks намагався уникнути екстрадиції до Швеції, де був виданий ордер на його арешт у зв'язку із звинуваченнями в «примусі до дій сексуального характеру і домаганні», а також в згвалтуванні. Головним побоюванням Ассанжа було те, що Швеція депортує його в США, де австралійцю загрожує до 35 років тюремного ув'язнення або смертна кара за публікацію секретних документів Держдепартаменту.