Байден і Столтенберг візьмуть участь у саміті «Бухарестської дев’ятки»
Саміт пройде 10 травня у Бухаресті
Президент США Джо Байден і генсекретар НАТО Єнс Столтенберг візьмуть участь у саміті «Бухарестської дев’ятки» на рівні глав держав, який відбудеться в гібридному режимі у понеділок, 10 травня, у Бухаресті.
Про це на брифінгу повідомив голова Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Павел Солох
«Президент Польщі Анджей Дуда і президент Румунії Клаус Йоганніс направили запрошення як генеральному секретарю НАТО, так і Президенту США. Вони обидва підтвердили свою участь, а тому сьогодні після опівдня у зустрічі візьмуть участь генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент США Джо Байден, а також держсекретар США Ентоні Блінкен», - повідомив Солох.
За його словами, зустріч глав держав «дев’ятки» присвячуватиметься, насамперед, питанням безпеки і вписуватиметься у переговори в рамках ініціативи Трьох морів.
«Ці обидва формати, разом з формуванням позицій країн сходу Європи в рамках ЄС та НАТО, допомагатимуть будувати трансатлантичні контакти», - повідомив голова BBN.
За словами Солоха, у спільній заяві після саміту буде згадка про безпеку в басейні Чорного моря та ситуацію в Україні.
«Без сумніву, українське питання якимось чином там буде відображено», - сказав Солох.
Гібридний характер саміту «Бухарестської дев’ятки» передбачає, що президенти Румунії та Польщі як співорганізатори заходу будуть в Бухаресті особисто, а решта лідерів приєднаються до саміту в онлайн-режимі.
«Бухарестську дев’ятку» утворено в 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі. До її складу входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія.
До слова, саміт НАТО, який пройде 14 червня у Брюсселі, відбудеться без участі української сторони як країни-партнера, проте в його порядку денному є питання можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.
Джерело: Укрінформ