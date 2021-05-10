Байден і Столтенберг візьмуть участь у саміті «Бухарестської дев’ятки»

«Бухарестську дев’ятку» утворено в 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі

Саміт пройде 10 травня у Бухаресті

Президент США Джо Байден і генсекретар НАТО Єнс Столтенберг візьмуть участь у саміті «Бухарестської дев’ятки» на рівні глав держав, який відбудеться в гібридному режимі у понеділок, 10 травня, у Бухаресті.

Про це на брифінгу повідомив голова Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Павел Солох

«Президент Польщі Анджей Дуда і президент Румунії Клаус Йоганніс направили запрошення як генеральному секретарю НАТО, так і Президенту США. Вони обидва підтвердили свою участь, а тому сьогодні після опівдня у зустрічі візьмуть участь генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент США Джо Байден, а також держсекретар США Ентоні Блінкен», - повідомив Солох.

За його словами, зустріч глав держав «дев’ятки» присвячуватиметься, насамперед, питанням безпеки і вписуватиметься у переговори в рамках ініціативи Трьох морів.

«Ці обидва формати, разом з формуванням позицій країн сходу Європи в рамках ЄС та НАТО, допомагатимуть будувати трансатлантичні контакти», - повідомив голова BBN.

За словами Солоха, у спільній заяві після саміту буде згадка про безпеку в басейні Чорного моря та ситуацію в Україні.

«Без сумніву, українське питання якимось чином там буде відображено», - сказав Солох.

Гібридний характер саміту «Бухарестської дев’ятки» передбачає, що президенти Румунії та Польщі як співорганізатори заходу будуть в Бухаресті особисто, а решта лідерів приєднаються до саміту в онлайн-режимі.

«Бухарестську дев’ятку» утворено в 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі. До її складу входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія.

До слова, саміт НАТО, який пройде 14 червня у Брюсселі, відбудеться без участі української сторони як країни-партнера, проте в його порядку денному є питання можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.





Джерело: Укрінформ