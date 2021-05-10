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    Байден і Столтенберг візьмуть участь у саміті «Бухарестської дев’ятки»

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    &laquo;Бухарестську дев&rsquo;ятку&raquo; утворено в 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі - Байден і Столтенберг візьмуть участь у саміті «Бухарестської дев’ятки»
    «Бухарестську дев’ятку» утворено в 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі
    Фото з відкритих джерел

    Саміт пройде 10 травня у Бухаресті

    Президент США Джо Байден і генсекретар НАТО Єнс Столтенберг візьмуть участь у саміті «Бухарестської дев’ятки» на рівні глав держав, який відбудеться в гібридному режимі у понеділок, 10 травня, у Бухаресті.

    Про це на брифінгу повідомив голова Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Павел Солох

    «Президент Польщі Анджей Дуда і президент Румунії Клаус Йоганніс направили запрошення як генеральному секретарю НАТО, так і Президенту США. Вони обидва підтвердили свою участь, а тому сьогодні після опівдня у зустрічі візьмуть участь генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент США Джо Байден, а також держсекретар США Ентоні Блінкен», - повідомив Солох.

    За його словами, зустріч глав держав «дев’ятки» присвячуватиметься, насамперед, питанням безпеки і вписуватиметься у переговори в рамках ініціативи Трьох морів.

    «Ці обидва формати, разом з формуванням позицій країн сходу Європи в рамках ЄС та НАТО, допомагатимуть будувати трансатлантичні контакти», - повідомив голова BBN.

    За словами Солоха, у спільній заяві після саміту буде згадка про безпеку в басейні Чорного моря та ситуацію в Україні.

    «Без сумніву, українське питання якимось чином там буде відображено», - сказав Солох.

    Гібридний характер саміту «Бухарестської дев’ятки» передбачає, що президенти Румунії та Польщі як співорганізатори заходу будуть в Бухаресті особисто, а решта лідерів приєднаються до саміту в онлайн-режимі.

    «Бухарестську дев’ятку» утворено в 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі. До її складу входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія.

    До слова, саміт НАТО, який пройде 14 червня у Брюсселі, відбудеться без участі української сторони як країни-партнера, проте в його порядку денному є питання можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.

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    Джерело: Укрінформ

    Теги: Польща США Джозеф Байден саміт Словаччина Чехія Естонія Румунія Латвія Угорщина Болгарія Анджей Дуда Литва
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