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    У США назвали можливі напрямки переміщення військ з Афганістану

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    США розпочали поступове виведення своїх військ з Афганістану - У США назвали можливі напрямки переміщення військ з Афганістану
    США розпочали поступове виведення своїх військ з Афганістану
    Фото: nbcnews.com

    Американські військові розглядають країни Центральної Азії і Близького Сходу

    Як варіант переміщення військових і техніки з Афганістану американські аналітики розглядають країни Центральної Азії і Близького Сходу, повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на американських військових чиновників.

    Передислокація в ці регіони військ, безпілотних літальних апаратів, бомбардувальників і артилерії, створення в країнах регіону військових баз, на їхню думку, дозволить продовжити здійснювати контроль над талібами в Афганістані, щоб уникнути заколоту після виведення іноземних військ, пише газета.

    До ризиків, зазначає вона, відносять також можливість нової появи в Афганістані «Аль-Каїди» або іншого угруповання, подібного ІДІЛ, яке загрожуватиме інтересам США або їх союзників.

    Найбільш привабливими, на думку деяких військових і чиновників адміністрації Байдена, були б Узбекистан і Таджикистан, які межують з Афганістаном, що забезпечило б американцям швидкий доступ у разі потреби. Водночас, вони розуміють, що серйозна військова присутність Росії в регіоні, присутність Китаю, що зростає і напруженість між ними і Вашингтоном ускладнюють плани створення баз у Центральній Азії.

    Газета повідомляє, що, за словами американських офіційних осіб, на сьогодні жодних офіційних запитів про бази в Центральній Азії не направлялося, Пентагон все ще зважує усі «за» і «проти». До прийняття рішень залучені також держдепартамент і Білий дім.

    Нагадаємо, відповідно до угоди з рухом «Талібан» США розпочали поступове виведення своїх військ з Афганістану.

    президент США Джо Байден оголосив про рішення вивести війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Це рішення було гостро розкритиковане його попередником Дональдом Трампом

    Сполучені Штати розпочали військову операцію у Афганістані після терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами «Аль-Каїди» літаки врізались у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон біля Вашингтона, в результаті чого загинуло майже 3000 людей.

    Інтервенція пояснювалася зв'язками з «Аль-Каїдою» з угрупованням «Талібан», яке контролює більшу частину Афганістану.

    Адміністрація Байдена вважає, що «Аль-Каїда» зараз не представляє загрози для США.

    Теги: ІДІЛ США Афганістан військові Талібан Пентагон
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