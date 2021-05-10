У США назвали можливі напрямки переміщення військ з Афганістану

Американські військові розглядають країни Центральної Азії і Близького Сходу

Як варіант переміщення військових і техніки з Афганістану американські аналітики розглядають країни Центральної Азії і Близького Сходу, повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на американських військових чиновників.

Передислокація в ці регіони військ, безпілотних літальних апаратів, бомбардувальників і артилерії, створення в країнах регіону військових баз, на їхню думку, дозволить продовжити здійснювати контроль над талібами в Афганістані, щоб уникнути заколоту після виведення іноземних військ, пише газета.

До ризиків, зазначає вона, відносять також можливість нової появи в Афганістані «Аль-Каїди» або іншого угруповання, подібного ІДІЛ, яке загрожуватиме інтересам США або їх союзників.

Найбільш привабливими, на думку деяких військових і чиновників адміністрації Байдена, були б Узбекистан і Таджикистан, які межують з Афганістаном, що забезпечило б американцям швидкий доступ у разі потреби. Водночас, вони розуміють, що серйозна військова присутність Росії в регіоні, присутність Китаю, що зростає і напруженість між ними і Вашингтоном ускладнюють плани створення баз у Центральній Азії.

Газета повідомляє, що, за словами американських офіційних осіб, на сьогодні жодних офіційних запитів про бази в Центральній Азії не направлялося, Пентагон все ще зважує усі «за» і «проти». До прийняття рішень залучені також держдепартамент і Білий дім.

Нагадаємо, відповідно до угоди з рухом «Талібан» США розпочали поступове виведення своїх військ з Афганістану.

президент США Джо Байден оголосив про рішення вивести війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року. Це рішення було гостро розкритиковане його попередником Дональдом Трампом

Сполучені Штати розпочали військову операцію у Афганістані після терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами «Аль-Каїди» літаки врізались у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон біля Вашингтона, в результаті чого загинуло майже 3000 людей.

Інтервенція пояснювалася зв'язками з «Аль-Каїдою» з угрупованням «Талібан», яке контролює більшу частину Афганістану.

Адміністрація Байдена вважає, що «Аль-Каїда» зараз не представляє загрози для США.