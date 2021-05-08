Саміт НАТО відбудеться без участі України – Жовква

Жовква повідомив, що рішення саміту, зокрема щодо України, будуть зафіксовані в загальному підсумковому документі

Заступник керівника Офісу президента України не виключив, що рішення про проведення саміту без присутності країн-партнерів «може бути переглянуто»

Саміт НАТО, який пройде 14 червня у Брюсселі, відбудеться без участі української сторони як країни-партнера, проте в його порядку денному є питання можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), повідомив у коментарі «Інтерфакс-Україна» заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

«Нинішній саміт НАТО 14 червня буде проведено без участі країн-партнерів Альянсу, до яких, зокрема, належить і Україна. У цьому саміті візьмуть участь лише країни-члени. Головним для нас є змістовне наповнення саміту 14 червня. Тут ми можемо бути впевненими, що тема України буде обов'язково обговорена», – заявив Жовква.

Жовква наголосив, що «про обговорення української тематики на саміті НАТО запевняли найближчі партнери НАТО, а саме США, Канада, Німеччина, Франція та Польща».

Заступник керівника Офісу президента України додав, що рішення саміту, зокрема щодо України, будуть зафіксовані в загальному підсумковому документі. «Робота над таким документом триває. Ми продовжуємо переговори з нашими партнерами, щоб забезпечити врахування інтересів України у підсумковому рішенні Альянсу», – сказав він.

Як зазначив заступник керівника Офісу президента, «в Альянсі було ухвалено рішення про проведення 14 червня засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав держав і урядів країн-членів Альянсу».

«Альянс справді іноді не проводить саміти із залученням країн-партнерів. Наприклад, такими були саміти у Лондоні у 2019 році або Страсбурзі та Келі у 2009 році, які відбулися лише за участю країн-членів. Тому нинішній саміт Альянсу після обрання нового президента в США досить очікувано може відбуватися саме у «вузькому колі» держав-членів НАТО», – повідомив Жовква.

Однак при цьому він не виключив, що «таке рішення про проведення саміту НАТО лише серед членів Альянсу і без присутності країн-партнерів може бути переглянуто».

Раніше в соцмережах з’явилася інформація, що офіційних представників України нібито не запросили для участі в цьогорічному саміті Альянсу.

У коментарі УНІАН офіційний представник Альянсу зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі повідомив, що порядок денний і формат саміту буде оприлюднений ближче до 14 червня.

У пресслужбі Офісу президента України, посилаючись на заяву керівника ОП Андрія Єрмака, повідомили, що наразі немає підтвердження участі глави держави Володимира Зеленського в саміті НАТО.

Черговий саміт НАТО заплановано на 14 червня, він відбудеться в Брюсселі. За словами генерального секретаря Єнса Столтенберга, на ньому будуть ухвалені рішення щодо порядку денного НАТО-2030 для вирішення викликів сьогодення та майбутнього, а саме: агресивні дії Росії, загроза тероризму, кібератаки, нові та руйнівні технології, вплив зміни клімату на безпеку, а також зміцнення Китаю.

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