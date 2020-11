Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації

За словами Трампа, ще вчора ввечері він був у лідерах в ключових штатах, які здебільшого контролюють демократи.

«Потім вони дивовижним чином почали зникати по мірі того, як почали рахувати пачки бюлетенів, які з'явилися бозна звідки», - написав Трамп у Twitter.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!