Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації

Президент Дональд Трамп вважає дивним відрив Джо Байдена в ключових шатах, які можуть забезпечити йому перемогу на виборах

За словами Трампа, ще вчора ввечері він був у лідерах в ключових штатах, які здебільшого контролюють демократи.

«Потім вони дивовижним чином почали зникати по мірі того, як почали рахувати пачки бюлетенів, які з'явилися бозна звідки», - написав Трамп у Twitter.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

4 листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.

До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».

За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.



