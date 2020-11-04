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    Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації

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    Дональд Трамп: Ці ключові штати контролюють демократи - Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації
    Дональд Трамп: Ці ключові штати контролюють демократи
    Фото: Gage Skidmore/Flickr

    Президент Дональд Трамп вважає дивним відрив Джо Байдена в ключових шатах, які можуть забезпечити йому перемогу на виборах

    За словами Трампа, ще вчора ввечері він був у лідерах в ключових штатах, які здебільшого контролюють демократи.

    «Потім вони дивовижним чином почали зникати по мірі того, як почали рахувати пачки бюлетенів, які з'явилися бозна звідки», - написав Трамп у Twitter.

    4 листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

    Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.

    До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його  показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати». 

    За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.

    Читайте також: Раптом нічия? Як визначать президента США, якщо Трамп та Байден візьмуть однакову кількість виборників


    США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США
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