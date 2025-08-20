Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії

Місцеві водії скаржаться, що не можуть придбати паливо на АЗС

У Росії ще один регіон зіткнувся з дефіцитом бензину, через що було введено талони на автозаправних станціях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російське видання The Moscow Times.

Раніше із дефіцитом бензину зіткнулись Забайкальський край, а також анексований український Крим. Тепер така ситуація спостерігається у Приморському краї. Це сталося внаслідок ударів по нафтопереробних заводах, через що російська економіка втратила 13% потужностей НПЗ.

Перебої з паливом стали посилилися з початку серпня. Спочатку про це повідомляли водії з Анучіного, Арсеньєва, Чугуївського округа й Уссурійська. Потім бензин почав зникати на АЗС Владивостока. Місцеві мешканці повідомляють, що можуть придбати паливо лише по талонах.

«На колонках висять таблички: «Не працює». Заправляють тільки машини екстрених служб та автомобілі організацій за паливними картами. Заправитися можна в великих населених пунктах, але черги там по 1,5-2 години», – поскаржився один з водіїв.

За словами джерел PrimaMedia, деякі нафтозаводи скоротили виробництво та продаж палива у п’ять разів, що відбувається на тлі пику туристичного сезону.

Нагадаємо, що ЗСУ посилили удари по нафтопереробних заводах Росії. У липні дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ. Підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт, пара-трет-бутилфенол. Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки.

У ніч на 2 серпня безпілотники атакували ще раз Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.

Через атаки ЗСУ вартість бензину марки АІ-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі обновила історичний максимум.