Російська влада заборонила експорт бензину

«Рішення прийнято для збереження стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку в період високого сезонного попиту»

Уряд Росії поширив діючі до 31 серпня 2025 року (включно) обмеження на експорт бензину на безпосередніх виробників нафтопродуктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пропагандистські видання.

«Рішення прийнято для збереження стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку в період високого сезонного попиту і сільськогосподарських польових робіт», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на початку березня 2025 року уряд продовжив до 31 серпня 2025 року чинну раніше заборону на експорт автомобільного бензину для невиробників нафтопродуктів. Обмеження тоді не поширювалося на поставки, що здійснюються компаніями-виробниками нафтопродуктів.

До слова, у липні доходи Росії від продажу нафти і газу можуть скоротитися приблизно на 37% порівняно з тим самим місяцем 2024 року. Доходи РФ від енергоносіїв у липні можуть становити близько 680 млрд рублів ($8,66 млрд) через здешевлення нафти. Падіння доходів залишається чутливим для російського бюджету, особливо на тлі різкого зростання витрат на оборонний сектор і внутрішню безпеку після початку повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, вторинні тарифи, які США можуть запровадити щодо Росії, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти до ключових споживачів – Китаю, Індії та Туреччини. Саме ці три держави залишаються найбільшими імпортерами російського енергоресурсу.