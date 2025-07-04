У Римі прогримів потужний вибух на АЗС: є постраждалі (відео)

У столиці Італії видно величезну хмару диму та піднялася грибоподібна хмара вогню

Сьогодні вранці у Римі пролунав потужний вибух. Вибухнула автозаправна станція, яка постачає зріджений нафтовий газ. Причина: вантажівка врізалась в трубопровід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fanpage.it.

У столиці Італії видно величезну хмару диму та піднялася грибоподібна хмара вогню. Внаслідок вибуху пошкоджено навколишні будівлі.

На даний момент є 21 постраждалий, переважно серед рятувальників та правоохоронців. Вибух, ймовірно, стався в газовому баку через відрив насоса, який живив систему розподілу. Також вибухнули десятки автомобілів.

🇮🇹 У Римі на заправці вантажівка врізалася у трубопровід, стався вибух - Daily Express



Постраждало щонайменше 10 людей, зокрема поліцейські, пожежники та парамедики, які вже були на місці події.



Аварійні бригади досі борються з вогнем. pic.twitter.com/2JTovOelZZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 4, 2025

Метал з бака розлетівся на понад 300 м. Громадяни кажуть, що чути запах газу.

Незадовго до цього неподалік був ще один вибух, але незрозуміло, чи є зв'язок між цими двома інцидентами.

Нагадаємо, 2 липня на трасі поблизу Житомира сталося два вибухи на АЗС. Внаслідок чого є загиблі та поранені. Щонайменше двоє людей загинули та 15 дістали поранення внаслідок двох вибухів у селі Березина.