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У Римі прогримів потужний вибух на АЗС: є постраждалі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У Римі прогримів потужний вибух на АЗС: є постраждалі (відео)
скрін із відео

У столиці Італії видно величезну хмару диму та піднялася грибоподібна хмара вогню

Сьогодні вранці у Римі пролунав потужний вибух. Вибухнула автозаправна станція, яка постачає зріджений нафтовий газ. Причина: вантажівка врізалась в трубопровід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fanpage.it.

У столиці Італії видно величезну хмару диму та піднялася грибоподібна хмара вогню. Внаслідок вибуху пошкоджено навколишні будівлі.

На даний момент є 21 постраждалий, переважно серед рятувальників та правоохоронців. Вибух, ймовірно, стався в газовому баку через відрив насоса, який живив систему розподілу. Також вибухнули десятки автомобілів.

Метал з бака розлетівся на понад 300 м. Громадяни кажуть, що чути запах газу.

Незадовго до цього неподалік був ще один вибух, але незрозуміло, чи є зв'язок між цими двома інцидентами.

Нагадаємо, 2 липня на трасі поблизу Житомира сталося два вибухи на АЗС. Внаслідок чого є загиблі та поранені. Щонайменше двоє людей загинули та 15 дістали поранення внаслідок двох вибухів у селі Березина.

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Теги: АЗС вибух Італія вантажівки

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