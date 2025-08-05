У Росії ціни на бензин побили рекорд: названо причину

Ціни на пальне зросли через удари по НПЗ

Вартість бензину марки АІ-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі обновила історичний максимум та тепер складає 77 тис. рублів за тонну. Про це повідомляє російське видання «Коммерсант», передає «Главком».

Основною причиною суттєвого здорожчання пального є атаки на російські нафтопереробні заводи. За даними співрозмовника видання, ці атаки призвели до пошкодження установок переробки сировини продуктивністю близько 40 тис. тонн на добу, відновлення яких може зайняти від одного місяця до пів року.

Попередній історичний максимум біржових цін на найпопулярніший в РФ бензин марки АІ-95 був встановлений у вересні 2023 року. Тоді тонна цього пального коштувала 76,9 тис. рублів.

Нагадаємо, первинну переробку нафти на російському Новокуйбишевському нафтопереробному заводі зупинено з 2 серпня після атаки українського безпілотника.

Переробна потужність Новокуйбишевського НПЗ становить 8,3 млн тонн нафти на рік (або близько 160 тис. барелів на добу). За даними джерел агентства, в результаті атаки було пошкоджено головну установку первинної переробки нафти CDU-11.

Завод має дві установки первинної переробки нафти: CDU-11 потужністю 18,9 тис. тонн на добу і CDU-9 потужністю 4,7 тис. тонн на добу. Завод планував зупинити установку CDU-9 для проведення капітального планового ремонту з серпня до початку вересня.

Як відомо, у ніч на 2 серпня безпілотники атакували Росію. Під удар потрапили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у місті Новокуйбишевськ та АТ «Виробниче об'єднання «Електроприбор» у Пензі.

Як повідомлялося, у липні дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт, пара-трет-бутилфенол. Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки.