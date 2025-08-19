У Волгограді після атаки дронів спалахнув нафтопереробний завод

Дрони масовано атакували Волгоградську область

У проти 19 серпня безпілотники атакували російський Волгоград. Внаслідок чого загорівся нафтопереробний завод. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора регіону Андрія Бочарова.

За даними влади, сили ППО нібито відбивають масовану атаку дронів на територію Волгоградської області. Бочаров зазначив, що на півдні міста Волгограда в результаті падіння уламків БпЛА виникло загоряння на території НПЗ.

«Для локалізації та гасіння пожеж на місці працюють пожежники. За попередніми даними, постраждалих немає», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження Волгоградського нафтопереробного заводу, який належить ТОВ «Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка». Удар по об'єкту, який забезпечує російську армію паливно-мастильними матеріалами, було завдано 14 серпня підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки МО України та інших складових Сил оборони.

До слова, великий Волгоградський НПЗ, який має проєктну потужність близько 300 000 барелів нафти на добу, припинив завантаження нафти після одного з останніх ударів українських безпілотників по російських енергетичних об'єктах.