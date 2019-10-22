Без опадів, але з туманами: прогноз погоди в Україні на 22 жовтня



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Вдень стовпчики термометра показуватимуть +16…+23 тепла.

У вівторок, 22 жовтня, в Україні продовжить панувати тепла та сонячна погода. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Згідно з прогнозом синоптиків, вночі температура повітря опуститься до 4-11 градусів з позначкою «плюс».

Вдень стовпчики термометра показуватимуть +16…+23 тепла.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, удень +17...+23 градуси. У Карпатах без опадів, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +13...+18 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +15...+21 градус.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+10 градусів, вдень +15...+21 градус.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, вдень +14...+20 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +14...+21 градус.

22 жовтня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці туман, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, удень +17...+19 градусів.