Без Порошенка. У Держдумі назвали п’ятірку головних «ворогів Росії»



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П'ятий президент України Петро Порошенко в список не потрапив

Марков назвати ТОП-5 «українських військових злочинців»

Під час великого інтерв'ю проросійському пропагандистському виданню одіозний депутат Державної думи Російської Федерації Сергій Марков, який є також російським політологом, відповів на безліч поставлених питань про Україну.

Зокрема, йому було поставлено запитання про возз'єднання України з тимчасово окупованим Донбасом, повідомляє Replyua.net.

Відповідаючи на питання журналістів, чи може Сергій Марков назвати ТОП-5 «українських військових злочинців», депутат Держдуми заявив: «Глава Служби безпеки України Василь Грицак, керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, ексглава Генерального штабу ЗСУ Муженко, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, а Пашинський і Парубій - найвідповідальніші за терор 2014 року».

П'ятий президент України Петро Порошенко в список не потрапив.

Згідно зі словами Маркова, щодо вищевказаних осіб має бути проведено ретельне розслідування. Всі вони мусять отримати реальні дуже великі тюремні терміни.

«Але до того часу, поки вони залишаються на свободі, - додав Марков, - про жодне возз'єднання Донбасу з Україною мови бути не може».