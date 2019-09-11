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    Глави МЗС країн Північної Європи обговорять війну на Донбасі і Росію

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    Глави МЗС країн Північної Європи обговорять війну на Донбасі і Росію

    Головувати на зборах буде Норвегія

    Війна на Донбасі і Росія стануть однією з головних тем обговорення на майбутній 12 вересня зустрічі глав МЗС Північної Європи в місті Боргарнес в Ісландії.

    Про це повідомляє міністерство закордонних справ Фінляндії.

    Крім того, планується обговорення питань безпеки в Балтійському і Арктичному регіонах, гібридної і кібербезпеки, майбутнього Європейського Союзу та зміни клімату, йдеться в повідомленні.

    «Ісландія організувала для нас цікаву зустріч, і я з нетерпінням чекаю хороших дискусій з сусідніми північними країнами», - наводить МЗС Фінляндії слова глави зовнішньополітичного відомства Пекка Хаавісто.

    Головувати на зборах буде Норвегія.

    12 вересня переговори продовжаться в форматі NB8 (Nordic Baltic 8), що включає в себе країни Північної Європи і Балтії.

    МЗС Росія бойовики на Донбасі Донбас війна Ісландія Норвегія
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