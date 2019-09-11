Глави МЗС країн Північної Європи обговорять війну на Донбасі і Росію



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Головувати на зборах буде Норвегія

Війна на Донбасі і Росія стануть однією з головних тем обговорення на майбутній 12 вересня зустрічі глав МЗС Північної Європи в місті Боргарнес в Ісландії.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Фінляндії.

Крім того, планується обговорення питань безпеки в Балтійському і Арктичному регіонах, гібридної і кібербезпеки, майбутнього Європейського Союзу та зміни клімату, йдеться в повідомленні.

«Ісландія організувала для нас цікаву зустріч, і я з нетерпінням чекаю хороших дискусій з сусідніми північними країнами», - наводить МЗС Фінляндії слова глави зовнішньополітичного відомства Пекка Хаавісто.

Головувати на зборах буде Норвегія.

12 вересня переговори продовжаться в форматі NB8 (Nordic Baltic 8), що включає в себе країни Північної Європи і Балтії.