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    Путін звільнив куратора України в МЗС РФ

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    У серпні Карасіну виповнилося 70 років - це граничний вік перебування на держслужбі - Путін звільнив куратора України в МЗС РФ
    У серпні Карасіну виповнилося 70 років - це граничний вік перебування на держслужбі

    З новою кандидатурою куратора країн СНД в російському МЗС і Кремлі поки не визначилися

    Заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін звільнений зі своєї посади. Відповідний указ підписав президент Росії Володимир Путін.

    У серпні Карасіну виповнилося 70 років - це граничний вік перебування на держслужбі.

    Після звільнення він може перейти до Ради Федерації - його висунув губернатор Сахалінської області Валерій Лимаренко.

    На місце Карасіна призначений Євген Іванов. За словами джерел російського видання «Коммерсант», він буде виконувати обов'язки із взаємодії з парламентом та іншими держорганами РФ, а з кандидатурою куратора країн СНД в МЗС РФ і Кремлі поки не визначилися.

    Як відомо, в рамках роботи в МЗС РФ Карасін опікувався відносинами із країнами СНД, в тому числі і Україною.

    Джерело: Дождь

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