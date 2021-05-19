«Без сюрпризів». Шмигаль вніс до Ради кандидатуру на пост міністра охорони здоров'я

Депутатка оприлюднила фотокопію подання за підписом прем'єр-міністра

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я України. Про це повідомила народна депутатка, членкиня медкомітету парламенту Ольга Стефанишина у Facebook.

«Тільки що надійшло подання прем'єр-міністра України щодо призначення міністра охорони здоров'я України. Віктор Ляшко, без сюрпризів», – написала вона.

«Сьогодні невідкладно розглядаємо це подання на засіданні Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, трансляція буде на сторінці комітету», – додала вона.

Також вона оприлюднила фотокопію відповідного подання за підписом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

«За пропозицією депутатської фракції політичної партії «Слуга народу»… вношу подання про призначення Ляшка Віктора Кириловича міністром охорони здоров'я України», – йдеться в документі.

Відомо, що 20 травня фракція «Слуга народу» проведе додаткову зустріч з кандидатом на посаду міністра охорони здоров'я Віктором Ляшком.

18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати.

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров’я України 20 березня 2020 року. За його кандидатуру з другої спроби проголосували 246 народних депутати.

Як раніше повідомлялося, на засіданні Верховна Рада також відправила у відставку міністра Мінекономрозвитку України Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури України Владислава Криклія.