Португалія відкривається для українців: що потрібно знати туристу

Ліберальний режим на кордоні триматиметься до 8 серпня

Відповідно до рішення уряду Португалії, починаючи з понеділка, 26 липня, українським туристам буде дозволено вʼїзд до цієї країни. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

«Португалія відкривається з 26 липня для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС», – написав він.

Зазначимо, що в'їзд українцям на континентальну Португалію будь-яким транспортом дозволений тимчасово, а саме в період з півночі 26 липня до 23 год. 59 хв. 8 серпня.

Рішення може бути переглянуте в будь-який момент.

При цьому, для в'їзду до Португалії необхідно надати:

довідку з негативним результатом тестування на Covid-19 методом ПЛР-тесту, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду;

довідку про результати швидкого тесту на антитіла до Covid-19 (TRAg), зроблений в період не більше ніж за 48 годин до в'їзду в країну.

Також в'їзд дозволений при наявності діючого, виданого в будь-якій країні ЄС Covid-сертифікату (в паперовому або в електронному варіанті).

При цьому громадянам України, які не мають Європейського сертифіката, прибуття авіа- або морським транспортом на територію континентальної Португалії дозволено при:

наявності дійсної посвідки на проживання в Португалії (Residência) і довідки з негативним результатом тестування на Covid-19 методом ПЛР-тесту, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду або довідки про результати швидкого тесту на антитіла до Covid-19 (TRAg), зроблений не пізніше ніж за 48 годин;

наявності документів, що підтверджують статус «члена сім'ї громадянина ЄС» та довідки з негативним результатом тестування на Covid-19 методом ПЛР-тесту, зроблений протягом не більше ніж за 72 години або довідки про результати швидкого тесту на антитіла до Covid-19 (TRAg), зроблений в період не більше ніж за 48 годин.

На Мадейру і Азорські острови в'їзд дозволений для українців з будь-якою метою, в тому числі дозволені туристичні подорожі по безвізу.

Раніше уряд Франції вніс Україну до переліку країн так званої зеленої зони, відкривши в’їзд для всіх типів подорожей українців.

Також з 26 липня Швеція скасовує обмеження для здійснення необов’язкових, зокрема туристичних, подорожей для громадян України.