Нідерланди відкривають кордони для українців

В’їзд можливий без сертифікатів про вакцинацію

Є тільки одна умова для в’їзду: заповнити спеціальну форму про стан здоров’я

Нідерланди відкривають кордони для всіх українців.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter.

За його словами, згідно з рекомендацією Ради ЄС, Нідерланди відкриваються для українців з 9:00 22 липня.

«Повноцінний безвіз, як у старі-добрі часи», – написав він.

За новими правилами, в’їзд громадян України-власників біометричних паспортів до Нідерландів можливий для усіх цілей подорожей без обмежень і без сертифікатів про вакцинацію.

Авіакомпанії перед реєстрацією на рейс надають пасажирам для заповнення спеціальну форму про стан здоров’я, яку пасажир має заповнити, пред’явити перед посадкою і тримати при собі протягом усього польоту.

Якщо на одне із запитань у формі буде дана відповідь «так», то авіакомпанія не зможе допустити пасажира на борт.

У формі питають про симптоми ковіду та контакт з хворими на коронавірусну хворобу.

Раніше стало відомо, що уряд Словаччини дозволив в'їзд в країну для українських туристів. Для в'їзду в Словаччину буде потрібно документ, який підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

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