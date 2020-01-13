SkyUp попередив про нові правила перевезення пасажирів та багажу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Від 16 січня у SkyUp Airlines набувають чинності нові правила перевезень та обслуговування пасажирів і багажу

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines повідомляє про зміну правил перевезення пасажирів та багажу з 16 січня.

Нові правила опубліковані на сайті авіакомпанії.

«З 16 січня 2020 року у SkyUp Airlines набувають чинності нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів та багажу. Звертаємо вашу увагу на окремі умови надання послуг та, зокрема, на різницю у вартості таких послуг в залежності від місця їхнього оформлення – на сайті або в аеропорту», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, відповідно до нових правил, тарифи Standard і Flex передбачають перевезення пасажиром однієї одиниці багажу вагою до 23 кг і сумою трьох вимірів не більше 158 см (раніше обмежень за сумою вимірів не було). Також встановлено, що норма багажу для дитини до 2 років становить 10 кг і 115 см у сумі вимірів тільки для цих двох тарифів (раніше вона застосовувалася незалежно від тарифу).

Крім того, SkyUp Airlines внесла зміни до правил перевезення ручної поклажі. Загальна вага (7 кг) і розміри (55х40х20 см) не змінилися, проте з'явились нові вимоги до додаткових одиниць ручної поклажі.

Раніше на борту літака можна було додатково перевозити жіночу або чоловічу сумку, одиницю верхнього одягу, папку для паперів, друковані видання для читання, ноутбук, парасольку або палицю, харчування для дитини без обмежень у вазі цих предметів. Тепер вказано, що загальна вага додаткових предметів, крім їжі для дітей, не повинна перевищувати 3 кг і параметри 35х20х10 см, а харчування для дитини має бути вагою до 5 кг, параметрами 40х30х20 см. Купівля додаткового місця ручної поклажі (до 5 кг, 55х40х20 см) обійдеться в 25 євро.

За новими правилами, нестандартний багаж, що перевозиться в салоні, не повинен перевищувати 75 кг (раніше - 80 кг), а його розміри - 40х55х115 см (раніше у правилах йшлося, що він просто повинен міститися на окремому кріслі). Вартість цієї послуги при оформленні на сайті 40 євро, в аеропорту - 60 євро.

Також авіакомпанія збільшила допустимий розмір вимірів для перевезення спортивного спорядження на борту літаків: раніше вимагалось, щоб сума таких вимірів не перевищувала 300 см, а тепер така сума може складати до 330 см. При цьому перевезти інвентар можна безкоштовно, якщо його загальна вага разом з багажем не перевищує 23 кг. В іншому випадку перевезення спортивного спорядження обійдеться в 25 або 50 євро (на сайті або безпосередньо в аеропорту).

Авіакомпанія також внесла зміни до правил перевезення дітей без супроводу. Зокрема, відправити дитину без супроводу в межах України можна попередньо оформивши відповідну послугу, при цьому вік дитини - від 5 до 14 років (раніше - від 2 до 14), а за кордон - від 5 до 16 років (раніше - від 2 до 16). Вартість супроводу неповнолітньої дитини в авіакомпанії коштує 50 євро.

Щодо правил перевезення тварин, то раніше SkyUp дозволяла брати в салон «дрібних тварин», а тепер це формулювання змінено на «котів і собак». Дозволена вага тварини разом із засобом транспортування збільшилась з 7 до 8 кг. Раніше дозволялося, щоби параметри контейнера для тварини в сумі трьох вимірів не перевищували 115 см, а тепер визначення містить конкретні виміри - 50х40х20 см. У багажному відділенні можна перевозити тварин вагою до 23 кг з кліткою, параметри якої складають до 310 см в сумі трьох вимірів. Вартість перевезення тварини в салоні складає 40 євро за умови покупки послуги на сайті і 50 євро - в аеропорту, а в багажному відділенні - 80 і 100 євро відповідно.

Компанія повідомляє про обмеження можливості зміни дати вильоту в особистому кабінеті. Зокрема, цією можливістю, як і раніше, можна скористатися безкоштовно в рамках тарифу Economy Flex і за 50 євро в рамках Economy Standard не менше ніж за 12 годин до вильоту, але тепер не на всіх рейсах - крім Зальцбурга (Австрія) і Коломбо (Шрі-Ланка).

SkyUp Airlines - український авіаперевізник, який виконує чартерні та регулярні перевезення за лоукост-моделлю. Створений в червні 2017 року. Перший політ здійснив 21 травня 2018 року. 30 травня 2018 року Державіаслужба України задовольнила прохання SkyUp Airlines на право реалізації польотів за 55 напрямками. Парк авіакомпанії складається з шести середньомагістральних суден типу Boeing 737-800 NG (189 місць); двох середньомагістральних Boeing 737-700 NG (149 місць); двох середньомагістральних літаків Boeing 737-900 ER (215 місць).