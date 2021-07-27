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    Била дітей: дантистці з Рівного загрожує три роки в’язниці

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    Кравчук звинувачують у порушенні статті 140 Кримінального кодексу - Била дітей: дантистці з Рівного загрожує три роки в’язниці
    Кравчук звинувачують у порушенні статті 140 Кримінального кодексу
    Фото Рівненські новини

    Наказ про анулювання ліцензії стоматологині з Рівного був виданий ще 15 липня

    Міністерство охорони здоров’я позбавило ліцензії стоматологиню з Рівного Інну Кравчук, яку звинувачують у жорстокому ставленні до дітей. Справу жінки розглядає суд – їй загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

    Як йдеться у повідомленні, МОЗ України позапланово перевірило виконання Кравчук вимог ліцензії на стоматологічну діяльність. Жінка не усунула порушень, що й стало підставою скасування дозволу.

    Як випливає з даних ліцензійного реєстру МОЗ із клінічної практики, наказ про анулювання ліцензії стоматологині з Рівного був виданий ще 15 липня. Наразі справа, де фігурує Кравчук, розглядається в Рівненському міському суді.

    Кравчук звинувачують у порушенні статті 140 Кримінального кодексу (неналежне виконання медиком професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому). Максимальне покарання за нею – три роки позбавлення волі.

    У лютому 2021 року батьки в Рівному повідомили про жорстоке поводження стоматологині Інни Кравчук із їхніми дітьми. Зокрема, одна з матерів заявила, що під час лікування зубів дантистка завдала ушкоджень її 5-річній доньці, а інша — що після візиту до стоматологині в її 8-річної доньки з’явилася гнійна рана губи.

    Також, у соцмережах з'явилося відео, де видно, як вона приймає маленьких пацієнтів: хапає і шарпає дівчинку, яку батьки привели полікувати зуби та б'є об крісло головою маленького хлопчика.
    Нагадаємо, у місті Ірпінь під Києвом стоматологи видалили у 9-річної дівчинки 12 молочних зубів. Зробили це, за словами мами, без її згоди і навіть після прохання зачекати із видаленням.

    Теги: прокуратура суд лікар жінка
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    Била дітей: дантистці з Рівного загрожує три роки в’язниці