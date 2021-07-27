На Одещині жінка віддала сина в соцслужбу, щоб він не заважав їй розплатитися з кредитом

У службі у справах дітей попередили її, що допомоги на дитину від держави вона не отримуватиме

На Одещині у Білгород-Дністровському жінка залишила свою однорічну дитину в службі у справах дітей – для того, щоб мати можливість розрахуватися з кредитом, який взяла на розваги в компанії. Про це в соцмережі Facebook написала співробітниця служби Діна Базиленко.

«У мене борги, мені треба розрахуватися, а з дитиною я не можу працювати, він заважає», – пояснила мати причини свого вчинку. З'ясувалося, що жінка взяла кредит, щоб погуляти з подружкою. У службі у справах дітей попередили її, що допомоги на дитину від держави вона не отримуватиме, якщо відмовляється від дитини. «І тут саме абсурдне: моментально ця горе-мати змінює свою думку і вже передумує залишати дитину», – написала Базиленко.

Проте, після недовгих роздумів, жінка все-таки вирішила залишити малюка на піклування співробітниць служби. «Потрібно просто скасувати гроші за народжуваність, і тоді буде менше кинутих дітей», «Ну як так? Навіть тварини так не роблять. Як їй взагалі спиться. Янголятко, все буде добре», «Справжні матері своїх не кидають. А якщо кинула – значить не мати», – написали гнівні коментарі користувачі Facebook.

Тим часом, Служба безпеки України викрила міжрегіональне угрупування, яке займалося продажем немовлят. Зловмисники налагодили схему «постачання» іноземцям немовлят начебто у межах програми сурогатного материнства. «Власна» дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тисяч доларів.