Білецький: перемога Зеленського – складне випробування для всієї України



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Народний депутат і лідер політичної партії «Національний Корпус» Андрій Білецький прокоментував підсумки президентських виборів

Народний депутат і лідер політичної партії «Національний корпус» Андрій Білецький прокоментував підсумки президентських виборів.

На думку політика, поразка Петра Порошенка у другому турі є цілком справедливою, а перемога Володимира Зеленського – складним випробуванням і великим ризиком для всієї України. Такою позицією Андрій Білецький поділився у своєму блозі в інтернет-виданні «Українська правда».

За словами Андрія Білецького, програш Петра Порошенка у нинішніх виборах є логічною реакцією суспільства на його дії як президента, що призвели до втрати Україною унікального шансу на відновлення національної самобутності, який з’явився у неї після перемоги Революції гідності.

«Петро Порошенко – злетів. Це не просто об’єктивний факт, це справедливо. Він має піти і більше не паразитувати в усіх галузях економіки, на армії, в медіа. Порошенко вкрав у України унікальний історичний момент, коли ми могли закласти міцний фундамент національної держави. Замість цього країна отримала п’ятирічку фальшивої показухи», – зазначив лідер «Національного корпусу».

Політик також підкреслив, що, незважаючи на поразку Порошенка, «Національний корпус» продовжить пильно стежити за політичною ситуацією в країні.

Зокрема, Андрій Білецький підтвердив готовність його політичної сили й надалі боротися за справедливе покарання фігурантів корупційного скандалу в «Укроборонпромі».

«Наше завдання – не допустити договорняка вчорашніх із сьогоднішніми. Лакмусом буде справа Свинарчуків. Об’єктивно справа Свинарчуків – це справа Порошенка. Одного дракона ми добили, але на його місці не повинен з’явитися інший», – написав народний депутат.

Нагадаємо, у другому турі виборів президента України за даними національного екзит-полу Володимир Зеленський набирає 73% голосів, а Петро Порошенко - 25,5%.

Зазначимо, ЦВК на 18:25 вже обробила 98,80% бюлетенів, за Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,22% українців, за Петра Порошенка - 24,46% українців.