Білий дім надав Конгресу обґрунтування операції з убивства Сулеймані



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Метою авіаудару була відповідь на атаки, які здійснили раніше

Адміністрація президента США Дональда Трампа направила до Конгресу офіційне обґрунтування військової операції, внаслідок якої в ніч на 3 січня 2020 року було вбито іранського військового генерала Касема Сулеймані.

Про це йдеться в заявч на сайті Білого дому.

У документі пояснюється, що метою авіаудару була відповідь на атаки, що вже мали місце раніше, а також стримування можливих нападів у майбутньому.

«Мета операції полягала в захисті військовослужбовців США, стримуванні Ірану від здійснення чи сприяння подальшим атакам проти сил та інтересів США, підрив спроможності Ірану та підтримуваних підрозділом «Аль-Кудс« бойовиків здійснювати напади та припинення стратегічної ескалації атак з іранського боку», - йдеться в тексті заяви.