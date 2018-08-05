Білий дім: США не причетні до вибуху під час параду в Каракасі



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Фото: АР Джон Болтон

Влада Венесуели назвала вибух 4 серпня замахом на президента Мадуро

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон заперечив причетність США до вибуху дронів під час військового параду у Каракасі, столиці Венесуели, на якому був присутній президент країни Ніколас Мадуро.

«Я можу сказати однозначно, у цій справі нема ніякого втручання американського уряду», – заявив 5 серпня Джон Болтон в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Влада Венесуели назвала вибух 4 серпня замахом на президента Мадуро. Внаслідок інциденту поранені сім солдатів, однак сам президент та інші політики не постраждали.

Раніше ЗМІ повідомили про спробу замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

На записі, що з'явився в соціальних мережах. видно, що під час промови венесуельського лідера він і люди, які його оточували, різко подивилися вгору, після чого сотні учасників параду на проспекті Болівара кинулися від трибуни і трансляція була перервана.

У прес-службі Мадуро повідомили, що поранених в результаті вибуху військових госпіталізували.

Мадуро заявив, що спробу замаху на його життя зробили праві сили Венесуели і Колумбії на чолі з колумбійським президентом Хуаном Мануелем Сантосом.

Також він заявив, що багато хто з організаторів замаху живуть в США.