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    Білорусь підняла військові гелікоптери, аби перехопити повітряні кульки з Литви

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    Білорусь підняла військові гелікоптери, аби перехопити повітряні кульки з Литви

    Білоруська армія змушена була дати відсіч небезпечному «зонду»

    Білорусь та Литва влаштували дипломатичний скандал через вісім повітряних кульок. Їх запустили з території Литви до Білорусі, а Міністерство оборони Білорусі підняло бойову авіацію для перехоплення цієї «небезпеки». 

    Зранку 24 серпня Міноборони Білорусі повідомило про цей інцидент у своєму Телеграм-каналі, супроводивши трьома блискавками (тобто, надважливе) повідомлення: «Міноборони інформує про спробу порушити повітряний простір Білорусі».

    Цим небезпечним порушником виявився «зонд» з восьми повітряних кульок. За твердженням відомства, там була «антидержавна символіка». Судячи з фото, йдеться про біло-червоно-білий історичний прапор Білорусі, який використовують противники режиму Лукашенка.

    У зв’язку з цим білоруська армія змушена була дати відсіч небезпечному «зонду».

    «Завдяки діям екіпажів гелікоптерів Мі-24 (тобто, для боротьби з кульками у повітря підняли не один — ред.) зі складу чергових сил ППО політ повітряних кульок було попереджено без застосування зброї», — йдеться у повідомленні.

    Вдень 24 серпня Міноборони Білорусі дало просто феєричне пояснення фрази «антидержавна символіка», яка була на кульках: «Можна було б сказати, що йдеться, скоріше, про символіку, що не є державною в нашій країні».

    Водночас, як кажуть у Міністерстві закордонних справ Литви, під час цієї «операції» один з білоруських гелікоптерів порушив повітряний простір країни. У зв’язку з цим до МЗС Литви викликали посла Білорусі і вручили йому ноту протесту.

    Чинна влада Білорусі цього не визнає. Міноборони країни випустило нове повідомлення, в якому пояснило, чому повітряні кульки такі небезпечні, а також заперечило, що гелікоптер порушив повітряний простір Литви.

    Не всі погоджуються з таким твердженням Міноборони, і інцидент вже отримує продовження у мемах. 

    Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив виданню BNS, що гелікоптер армії Білорусі бачили учасники ланцюга солідарності у Литві, який зібрався на підтримку протестувальників. 

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Також у Києві активісти утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом. 

     Читайте також: 
    Чому білоруські добровольці АТО підтримали проросійську Тихановську?

    Джерело: Громадське

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