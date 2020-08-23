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    Активісти утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом

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    <p>Довжина живого ланцюга становила близько двох кілометрів</p> - Активісти утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом

    Довжина живого ланцюга становила близько двох кілометрів

    Фото: Валерія Павленко

    Акція проходила під гаслом «Шлях до свободи»

    У Києві активісти утворили живий ланцюг солідарності з білоруським народом від посольства Республіки Білорусь в Україні до Майдану Незалежності.

    Як повідомляє «Укрінформ», акція проходила під гаслом «Шлях до свободи», а довжина живого ланцюга становила близько двох кілометрів.

    «Учасники акції, серед яких багато молоді, трималися за руки. Люди святково вдягнені, багато хто у вишиванках, огорнуті в біло-червоно-білі та синьо-жовті стяги. Дехто з них намалював білоруську символіку на обличчі», – пише ЗМІ.

    Кияни та гості міста вітали учасників ланцюга солідарності – водії автівок сигналили їм, а пішоходи махали руками і вказували на серце.

    Як відомо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

    Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

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