Активісти утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом



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Довжина живого ланцюга становила близько двох кілометрів Фото: Валерія Павленко

Акція проходила під гаслом «Шлях до свободи»

У Києві активісти утворили живий ланцюг солідарності з білоруським народом від посольства Республіки Білорусь в Україні до Майдану Незалежності.

Як повідомляє «Укрінформ», акція проходила під гаслом «Шлях до свободи», а довжина живого ланцюга становила близько двох кілометрів.

«Учасники акції, серед яких багато молоді, трималися за руки. Люди святково вдягнені, багато хто у вишиванках, огорнуті в біло-червоно-білі та синьо-жовті стяги. Дехто з них намалював білоруську символіку на обличчі», – пише ЗМІ.

Кияни та гості міста вітали учасників ланцюга солідарності – водії автівок сигналили їм, а пішоходи махали руками і вказували на серце.

Як відомо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.