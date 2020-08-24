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    У світі

    Литва звинуватила Білорусь у порушенні повітряного простору

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    Посол Білорусі Валерій Барановський був викликаний в&nbsp;МЗС Литви, де&nbsp;йому вручили ноту протесту проти порушення державного кордону - Литва звинуватила Білорусь у порушенні повітряного простору
    Посол Білорусі Валерій Барановський був викликаний в МЗС Литви, де йому вручили ноту протесту проти порушення державного кордону

    Білоруський вертоліт Мі-24 порушив литовський кордон - МЗС Литви

    У Міністерстві закордонних справ Литви повідомили, що білоруський вертоліт Мі-24 порушив литовський кордон і залетів у повітряний простір країни.

    У повідомленні відомства йдеться, що інцидент стався 23 серпня.

    Посол Білорусі Валерій Барановський був викликаний в МЗС Литви, де йому вручили ноту протесту проти порушення державного кордону.

    Раніше Міноборони Білорусі повідомило нібито про «спробу порушення повітряного простору» з боку Литви.

    За даними оборонного відомства, вертольоти Мі-24 зі складу сил ППО перехопили «зонд з восьми повітряних куль з антидержавною символікою», запущений нібито з території Литви

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Також у Києві активісти також утворили у Києві живий ланцюг солідарності з білоруським народом. 

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

    Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

    Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

    До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

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