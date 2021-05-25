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    Білорусь висилає усіх латвійських дипломатів

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    Міський голова Риги і глава МЗС Латвії зняли прапор Білорусі у Ризі - Білорусь висилає усіх латвійських дипломатів
    Міський голова Риги і глава МЗС Латвії зняли прапор Білорусі у Ризі
    Фото: Telegram

    Офіційний Мінськ не забарився з відповіддю на акцію зняття прапора держави Білорусь у Ризі

    Білорусь висилає з країни усіх дипломатів і співробітників посольства Латвії. Про це заявив глава МЗС Білорусі Володимир Макей. За його словами, впродовж 48 годин країну повинні полишити усі дипломати і співробітники посольства Латвії. Залишитися дозволили одному адміністративно-технічному співробітники «для догляду за будівлею».

    Подібне рішення стало наслідок акції, які організували 24 травня на одній з площ у Ризі міський голова латвійської столиці Мартіньш Стакіс і очільник МЗС Едгард Рінкевич.

    Як повідомляв «Главком», урядовець разом з міським головою Риги підняли біло-червоно-білий прапор Білорусі замість офіційного червоно-зелоного прапора. «Серед прапорів Чемпіонату з хокею ми піднімаємо прапор вільної Білорусі, який мені довірили білоруські політемігранти! Прапор, який символізує державний тероризм, недоречний в міському середовищі Риги, тому ми його зняли», – заявив Мартіньш Стакіс.

    Теги: Білорусь прапор Латвія
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    Білорусь висилає усіх латвійських дипломатів