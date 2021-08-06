Білоруські прикордонники зі щитами відганяють нелегалів до кордону Литви (відео)

У Литві діє режим НС через нелегальних мігрантів, що нахлинули через територію сусідньої Білорусі

З'явилося відео, зняте в нейтральній зоні на кордоні Литви та Білорусі. На ньому можна почути, як «озброєні» щитами білоруські прикордонники відмовляються пускати нелегальних мігрантів назад на свою територію.

Запис опублікував опозиційний Telegram-канал «Беларусь головного мозга» в четвер, 5 серпня, увечері. Самі мігранти просто стоять на нейтральній території між двома країнами.

«Нагадаємо, що терористичний режим запевняє мігрантів, що вони проходять кордон законно, тому що у них є віза, чим штовхає їх на злочин», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Литві спостерігається приплив нелегальних мігрантів. З початку липня республіка оголосила надзвичайну ситуацію, на кордоні почалося будівництво огорожі, яку надалі планують зміцнити.

У міграційній кризі Литва звинувачує Мінськ. Своєю чергою білоруська влада вже заявляла, що належно справляється з охороною кордону.

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