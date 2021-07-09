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    Президент Литви скликає Радбез через наплив мігрантів із Білорусі

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    Кордон між Литвою та Білоруссю посилять армією&nbsp;та спорудять на ньому додаткові бар&rsquo;єри - Президент Литви скликає Радбез через наплив мігрантів із Білорусі
    Кордон між Литвою та Білоруссю посилять армією та спорудять на ньому додаткові бар’єри
    Фото: Прикордонна служба Литви

    На засіданні будуть обговорювати стратегію для вирішення проблеми нелегальних мігрантів

    Президент Литви Гітанас Науседа оголосив про скликання у понеділок, 12 липня, спеціального засідання Ради нацбезпеки у зв’язку із ситуацією на кордоні з Білоруссю.

    Як повідомляє LRT, йдеться про безпрецедентну кількість нелегальних мігрантів, що прибувають до Литви через територію Білорусі протягом останнього місяця та особливо – останнього тижня.

    На засіданні будуть обговорювати стратегію для вирішення проблеми.

    Варто зазначити, що у Литві Рада нацбезпеки обговорює та координує рішення щодо найважливіших питань державної безпеки та оборони.

    Як відомо, 2 липня у зв’язку з ситуацією з мігрантами Литва оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу. Прем’єр-міністр повідомила, що кордон посилять армією та спорудять на ньому додаткові бар’єри.

    Загалом цього року в Литву з Білорусі намагалися потрапити близько тисячі незаконних мігрантів – у 10 разів більше, ніж за весь 2020 рік.

    Як повідомляв «Главком», лише за 30 червня литовські прикордонники затримали 36 іноземців, які нелегально перетнули кордон Білорусі і Литви. 1 липня вранці 11 нелегалів були затримані біля села Казюконяй (Варенський район). За попередніми даними, документів у них не було.

    У Друскінінкому муніципалітеті, а також в Варенському, Шальчінінському і Швенченському районах прикордонники затримали ще п’ять груп нелегальних мігрантів і одну людину, яка перейшла кордон нелегально поодинці.

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    Теги: прикордонники Білорусь мігранти політика Литва президент кордон
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    Президент Литви скликає Радбез через наплив мігрантів із Білорусі