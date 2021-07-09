Президент Литви скликає Радбез через наплив мігрантів із Білорусі
На засіданні будуть обговорювати стратегію для вирішення проблеми нелегальних мігрантів
Президент Литви Гітанас Науседа оголосив про скликання у понеділок, 12 липня, спеціального засідання Ради нацбезпеки у зв’язку із ситуацією на кордоні з Білоруссю.
Як повідомляє LRT, йдеться про безпрецедентну кількість нелегальних мігрантів, що прибувають до Литви через територію Білорусі протягом останнього місяця та особливо – останнього тижня.
На засіданні будуть обговорювати стратегію для вирішення проблеми.
Варто зазначити, що у Литві Рада нацбезпеки обговорює та координує рішення щодо найважливіших питань державної безпеки та оборони.
Як відомо, 2 липня у зв’язку з ситуацією з мігрантами Литва оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу. Прем’єр-міністр повідомила, що кордон посилять армією та спорудять на ньому додаткові бар’єри.
Загалом цього року в Литву з Білорусі намагалися потрапити близько тисячі незаконних мігрантів – у 10 разів більше, ніж за весь 2020 рік.
Як повідомляв «Главком», лише за 30 червня литовські прикордонники затримали 36 іноземців, які нелегально перетнули кордон Білорусі і Литви. 1 липня вранці 11 нелегалів були затримані біля села Казюконяй (Варенський район). За попередніми даними, документів у них не було.
У Друскінінкому муніципалітеті, а також в Варенському, Шальчінінському і Швенченському районах прикордонники затримали ще п’ять груп нелегальних мігрантів і одну людину, яка перейшла кордон нелегально поодинці.