Президент Литви скликає Радбез через наплив мігрантів із Білорусі

Кордон між Литвою та Білоруссю посилять армією та спорудять на ньому додаткові бар’єри

На засіданні будуть обговорювати стратегію для вирішення проблеми нелегальних мігрантів

Президент Литви Гітанас Науседа оголосив про скликання у понеділок, 12 липня, спеціального засідання Ради нацбезпеки у зв’язку із ситуацією на кордоні з Білоруссю.

Як повідомляє LRT, йдеться про безпрецедентну кількість нелегальних мігрантів, що прибувають до Литви через територію Білорусі протягом останнього місяця та особливо – останнього тижня.

На засіданні будуть обговорювати стратегію для вирішення проблеми.

Варто зазначити, що у Литві Рада нацбезпеки обговорює та координує рішення щодо найважливіших питань державної безпеки та оборони.

Як відомо, 2 липня у зв’язку з ситуацією з мігрантами Литва оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу. Прем’єр-міністр повідомила, що кордон посилять армією та спорудять на ньому додаткові бар’єри.

Загалом цього року в Литву з Білорусі намагалися потрапити близько тисячі незаконних мігрантів – у 10 разів більше, ніж за весь 2020 рік.

Як повідомляв «Главком», лише за 30 червня литовські прикордонники затримали 36 іноземців, які нелегально перетнули кордон Білорусі і Литви. 1 липня вранці 11 нелегалів були затримані біля села Казюконяй (Варенський район). За попередніми даними, документів у них не було.

У Друскінінкому муніципалітеті, а також в Варенському, Шальчінінському і Швенченському районах прикордонники затримали ще п’ять груп нелегальних мігрантів і одну людину, яка перейшла кордон нелегально поодинці.

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