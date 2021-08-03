Зеленський доручив передати Литві колючий дріт

Литовські прикордонники встановлюють на кордоні з Білоруссю колючий дріт

Литовські прикордонники встановлюють на кордоні з Білоруссю колючий дріт

Україна вирішила передати Литві колючий дріт через наплив нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання Литві гуманітарної допомоги у вигляді колючого дроту для облаштування кордону з Білоруссю задля захисту від потоку нелегальних мігрантів. Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента.

«З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася у Литовській Республіці у зв’язку зі стрімким збільшенням кількості нелегальних мігрантів, відповідно до статті 10 закону України «Про гуманітарну допомогу» постановляю надати гуманітарну допомогу Литовській Республіці», – йдеться у його тексті.

Відповідно до указу, забезпечити надання гуманітарної допомоги Литві має Кабінет міністрів.

28 липня Кабмін вирішив передати Литві колючий дріт через наплив нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю.

«Уряд схвалив проєкт указу президента України про надання гуманітарної допомоги Литві. Не пригадую, щоб гуманітарна допомога надавалася у вигляді колючого дроту. Але реальність вимагає саме такої дружньої допомоги», – прокоментував рішення міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він відзначив, що Литва звернулася до України через критичну ситуацію, що сталася на кордоні Литви з Білорусі. Зокрема, країни заявила про нестачу технічних засобів для облаштування кордону у вигляді колючого дроту.

Нагадаємо, що днями у Литві на кордоні з Білоруссю затримали рекордну кількість мігрантів.