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    Зеленський доручив передати Литві колючий дріт

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    Литовські прикордонники встановлюють на кордоні з Білоруссю колючий дріт - Зеленський доручив передати Литві колючий дріт
    Литовські прикордонники встановлюють на кордоні з Білоруссю колючий дріт
    Фото: LRT.lt

    Україна вирішила передати Литві колючий дріт через наплив нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю

    Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання Литві гуманітарної допомоги у вигляді колючого дроту для облаштування кордону з Білоруссю задля захисту від потоку нелегальних мігрантів. Відповідний указ оприлюднений на сайті Офісу президента.

    «З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася у Литовській Республіці у зв’язку зі стрімким збільшенням кількості нелегальних мігрантів, відповідно до статті 10 закону України «Про гуманітарну допомогу» постановляю надати гуманітарну допомогу Литовській Республіці», – йдеться у його тексті.

    Відповідно до указу, забезпечити надання гуманітарної допомоги Литві має Кабінет міністрів.

    28 липня Кабмін вирішив передати Литві колючий дріт через наплив нелегальних мігрантів через кордон з Білоруссю.

    «Уряд схвалив проєкт указу президента України про надання гуманітарної допомоги Литві. Не пригадую, щоб гуманітарна допомога надавалася у вигляді колючого дроту. Але реальність вимагає саме такої дружньої допомоги», – прокоментував рішення міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    Він відзначив, що Литва звернулася до України через критичну ситуацію, що сталася на кордоні Литви з Білорусі. Зокрема, країни заявила про нестачу технічних засобів для облаштування кордону у вигляді колючого дроту.

    Нагадаємо, що днями у Литві на кордоні з Білоруссю затримали рекордну кількість мігрантів.

    Теги: Білорусь мігранти Литва Володимир Зеленський гуманітарна допомога Україна уряд кордон указ
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    Зеленський доручив передати Литві колючий дріт