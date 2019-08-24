На Закарпатті затримали нелегальних мігрантів з дітьми



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Фото ДПС України

Порушників доставлено до пункту тимчасового тримання нелегальних мігрантів Мукачівського прикордонного загону

Прикордонники на Закарпатті завадили нелегальним мігрантам з малолітніми дітьми незаконно перетнути українсько-угорський кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Учора під час моніторингу кордону військовослужбовці відділення «Горонглаб» виявили групу невідомих, які прямували у бік сусідньої країни. Охоронці кордону затримали п’ятьох вихідців з Афганістану, серед яких було 2 чоловіків та двоє неповнолітніх дітей. Ще двоє невідомих вдались до втечі. Однак в ході негайно проведених пошукових заходів охоронці кордону їх наздогнали та затримали. Попередньо встановлено, що вони можуть бути причетними до переміщення нелегальних мігрантів через державний кордон», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порушників доставлено до пункту тимчасового тримання нелегальних мігрантів Мукачівського прикордонного загону. Сім’ї з малими дітьми надано усю необхідну допомогу та забезпечено належними умовами. Щодо затриманих українців поінформовано Національну поліцію, чоловікам загрожує кримінальна відповідальність за ч.2 ст. 332 ККУ.

Нагадаємо, на столичному ринку «Троєщина» затримано 26 нелегалів.

Як повідомлялося, в Закарпатській та Львівській області прикордонники затримали 17 нелегальних мігрантів, а також їх посібників.