У Верховній Раді скучно? 56 чинних народних балотуються на місцевих виборах



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До міських рад балотуються 18 чинних нардепів, а до районних – лише 4

Найбільше парламентарів бажають стати депутатами обласних рад – 36 осіб - Опора

56 чинних народних депутатів балотуються до місцевих рад різних рівнів, а також на посаду міських голів. Про це повідомляє громадянська мережа «Опора».

Зазначається, що найбільше парламентарів бажають стати депутатами обласних рад – 36 осіб.

Також в «Опорі» інформують, що до міських рад балотуються 18 чинних нардепів, а до районних – лише 4. «Ніхто з нардепів не бажає стати депутатом сільської (селищної) ради, але 15 народних обранців вирішили поборотись за посаду міського голови», – йдеться у повідомленні.

В «Опорі» наголошують, що всі чинні народні депутати висунуті першими кандидатами у виборчих списках до міських та районних рад, а для обласних рад цей показник складає 86%.

Найбільша кількість нардепів, що балотуються до місцевих рад та на пост міського голови:

є членами депутатської групи «За майбутнє» – 20 осіб (або 83,3% від усіх членів групи у парламенті),

ще дев’ять народних обранців представляють «Опозиційну платформу – За життя»,

сім парламентарів є членами фракції «Слуга народу»,

по п’ять висуванців у місцеві ради мають депутатська група «Довіра» та «Європейська Солідарність»,

чотири є членами ВО «Батьківщина»,

двоє – «Голосу», а ще чотири не входять до жодної фракції.

На посаду міського голови балотуються 15 чинних народних депутатів.

Зіновій Андрійович («Слуга народу») є кандидатом на посаду міського голови Надвірної,

Руслан Требушкін (позафракційні) – Покровська,

Володимир Крейденко («Слуга народу») – Мелітополя,

Микола Бабенко (група «Довіра») – Білої Церкви,

Антон Поляков (група «За майбутнє») – Чернігова,

Тетяна Рябуха («Слуга народу») – Сум,

Ігор Колихаєв (група «За майбутнє») – Херсона,

Олександра Устінова («Голос») – Вінниці,

Ярослав Руцишин («Голос») та Олег Синютка («Європейська Солідарність») – Львова,

Микола Скорик («Опозиційна платформа – За життя») – Одеси,

Олександр Фельдман («Опозиційна платформа – За життя») – Харкова,

Ірина Верещук («Слуга народу»),

Олексій Кучеренко (ВО «Батьківщина») та Сергій Шахов (група «Довіра») – Києва.



До відома, громадянська мережа «Опора» проаналізувала понад 158 тисяч кандидатів на посаду депутатів міських рад за пропорційною виборчою системою, понад 16 тисяч кандидатів до обласних рад, понад 40 тисяч кандидатів до районних рад та 2900 кандидатів на посаду міських голів за даними ЦВК станом на 16 жовтня 2020 року.

Як повідомлялося, під Києвом кандидат на голову ОТГ роздавав учителям конверти з грошима.