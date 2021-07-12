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    Глава МОЗ оприлюднив рейтинг регіонів України з вакцинації

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    За останній тиждень найвищі темпи вакцинації демонструє знову Київ, Полтавська та Київська області - Глава МОЗ оприлюднив рейтинг регіонів України з вакцинації
    За останній тиждень найвищі темпи вакцинації демонструє знову Київ, Полтавська та Київська області
    Фото: glavcom.ua

    Київ – лідер за темпами й охопленням вакцинації від коронавірусу

    Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко опублікував рейтинг регіонів України за темпами й охопленням вакцинації від коронавірусу.

    Згідно з його даними, на першому місці Київ – 16 335 введених доз на 100 000 населення. На другому місці – Полтавська область (13 250), на третьому – Київська область (13 230).

    «З початку кампанії вакцинації, найвищий рівень охоплення щепленнями на 100 тис. населення показує місто Київ, їхній показник перевищує середній по Україні в два рази. Відразу за лідером йдуть Київська та Полтавська області. Найнижчі рівні охоплення в цілому на сьогодні в Одеській, Чернівецькій та Закарпатській областях», – зазначив Ляшко.

    За останній тиждень найвищі темпи вакцинації демонструє знову ж таки місто Київ, Полтавська та Київська області. Найнижчі – Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська області.

    Найбільше зростання темпів вакцинації за минулий тиждень зафіксували в Херсонській області (+56%). А в цілому зроблено за минулий тиждень 563 тис. щеплень. Це найбільше з початку кампанії вакцинації.

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    Як відомо, вакцинацію від Covid-19 вже провели майже пів мільйону киян.

    Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

    Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

    Слід зауважити, що європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.

    Водночас Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта».

    В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Та пріоритет надають літнім людям.

    Для вакцинації слід записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

    Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.

    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Київ міністр рейтинг щеплення вакцинація місто населення коронавірус Віктор Ляшко
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    Глава МОЗ оприлюднив рейтинг регіонів України з вакцинації