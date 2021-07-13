Попри обіцянку МОЗ, у Києві не щеплюють вакциною Pfizer усіх охочих

Київ не отримав достатньої кількості доз вакцини Pfizer.

На сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації. Поки що нею продовжать вакцинувати тільки пріоритетні групи: літніх людей (60+) та колективи компаній. Також щеплення цим препаратом робитимуть освітянам, соціальним і медичним працівникам, співробітникам органів центральної влади та органів місцевого самоврядування, яких не щепили раніше. Про це повідомив «Громадському» координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк.

12 липня у Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що Pfizer став доступним для всіх українців, які хочуть щепитися в одному з центрів вакцинації.

Животенюк зазначив, що МОЗ хоч і намагається поширити вакцинацію на якомога більше число українців, але достатньої кількості доз препарату для цього не виділяє.

За його словами, коли уряд розпочав щеплення препаратом Pfizer колективів компаній, то необхідних доз для цього не виділив. Тож це довелося робити вакцинами, що були призначені для другого щеплення людей із попередніх етапів, оскільки частину з них не використали.

Животенюк зазначив, що зараз у Києві є 28 тисяч доз вакцини Pfizer для першого щеплення та 97 тисяч доз для щеплення тих, хто вже отримав першу дозу.

За його словами, у МОЗ рекомендують використати наявні залишки для вакцинації охочих, а для вакцинації другою дозою тих, хто вже зробив щеплення, пропонують застосувати партію, яка має прилетіти в Україні у липні. Однак чи точно відбудеться така поставка, посадовець не знає.

Отже, Животенюк розповів, що поки у столиці планують використовувати Pfizer лише для вакцинації колективів компаній та людей віком від 60 років, оскільки на вакцинацію усіх охочих у Київ не надійшло жодної дози.

Він повідомив, що досі немає рішення про вакцинацію всіх охочих і з боку київської влади.

Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.