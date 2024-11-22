Чи підтримують росіяни продовження війни з Україною: результати опитування

Думка росіян від початку повномасштабного вторгнення кардинально змінилася

52% росіян висловилися за мирні перемовини з Україною та закінчення війни. Натомість 36% росіян вважають, що Росія має продовжувати так звану «СВО» на території України. Про це свідчать дані Всеросійського телефонного опитування, яке проводилося у РФ з 7 по 12 листопада 2024 року.

52% росіян за переговори, 36% за продовження війни з Україною скриншот

На оприлюдненому графіку можна побачити, що думка росіян від початку повномасштабного вторгнення кардинально змінилася.

Так, у квітні 2022 року за продовження «СВО» виступали 54% росіян, мирні переговори з Україною підтримували 35% громадян РФ.

Нагадаємо, Державна дума РФ у третьому читанні ухвалила закон про федеральний бюджет на 2025-2027. Федеральный бюджет Росії затверджено з рекордними військовими витратами. У представленій версії бюджету за підсумками другого читання внесені ряд змін, пише ТАСС. Так, додаткові кошти виділені грантам і субсидії фонду «Защитники Отечества», який допомагає «ветеранам СВО». Його осолює племінниця Путіна Анна Цивілєва.

У 2025 році витрати на статтю «Національна оборона» у бюджеті РФ складають рекордні 13,5 трлн рублів. У сукупності на оборону і безпеку в наступному році Росія витратить близько 41% бюджету.

До слова, Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдалі західні санкції. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на низку економістів та аналітиків. Видання зазначає, що російська економіка перегрілась лише частково. Так, диктатору Володимиру Путіну потрібно щомісячно поповнювати лави армії на 20 тис. осіб через високий рівень смертності та поранень. Однак в підсумку в країні зафіксована майже повна зайнятість та стрімке зростання заробітної плати.