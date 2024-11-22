FT повідомила, який мобілізаційний резерв має Україна

Загальна кількість українців чоловічої статі віком від 25 до 60 років становить понад 11 млн

Мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн. Про це повідомляє Financial Times.

Військові чиновники, солдати та аналітики кажуть, що наступні кілька місяців стануть критичною фазою у війні, оскільки Україна намагатиметься стабілізувати свою оборону та зміцнити позиції на сході на випадок, якщо новообраний президент США Дональд Трамп змусить її розпочати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Україна сподівається сповільнити наступ ворога та перехопити ініціативу до того часу, коли Трамп вступить на посаду, оскільки, як вважають високопосадовці, докази, що вони «борці» та «переможці» допоможуть переконати нового президента США підтримувати їх.

Як зазначає газета, українські чиновники визнають, що їм важко стримувати більшу та краще оснащену російську армію через нестачу живої сили, і мають плани призвати додаткових бійців, хоча зусиллям із залучення новобранців заважає безстрокова військова служба.

Так, видання опублікувало інфографіку, де вказано, що мобілізаційний резерв України. Загальна кількість чоловіків-громадян України віком від 25 до 60 років – 11,1 млн. З них:

1,2 млн вже мобілізовані або пішли на фронт добровольцями;

2,9 млн проживають на окупованих територіях;

1,3 млн виїхали за кордон;

600 тис. заброньовані;

1,5 млн непридатні до військової служби,

решта 3,7 млн – чоловіки, яких можна мобілізувати. З цієї кількості 900 тис. чоловіків не зареєстровані у жодних реєстрах.

Мобілізаційний резерв України інфографіка: Financial Times

Нагадаємо, Міністерство оборони планує відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.

Раніше стало відомо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Як повідомлялося, за останні два місяці 98% повісток отримали громадяни, які не платять податки й ніде не зареєстровані як такі, що працюють.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про необхідність продовження мобілізації в Україні у 2025 році.