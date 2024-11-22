Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

FT повідомила, який мобілізаційний резерв має Україна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
FT повідомила, який мобілізаційний резерв має Україна
Як зазначає Financial Times, Україна може мобілізувати понад 3,5 млн чоловіків
фото з відкритих джерел

Загальна кількість українців чоловічої статі віком від 25 до 60 років становить понад 11 млн

Мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн. Про це повідомляє Financial Times.

Військові чиновники, солдати та аналітики кажуть, що наступні кілька місяців стануть критичною фазою у війні, оскільки Україна намагатиметься стабілізувати свою оборону та зміцнити позиції на сході на випадок, якщо новообраний президент США Дональд Трамп змусить її розпочати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Україна сподівається сповільнити наступ ворога та перехопити ініціативу до того часу, коли Трамп вступить на посаду, оскільки, як вважають високопосадовці, докази, що вони «борці» та «переможці» допоможуть переконати нового президента США підтримувати їх.

Як зазначає газета, українські чиновники визнають, що їм важко стримувати більшу та краще оснащену російську армію через нестачу живої сили, і мають плани призвати додаткових бійців, хоча зусиллям із залучення новобранців заважає безстрокова військова служба.

Так, видання опублікувало інфографіку, де вказано, що мобілізаційний резерв України. Загальна кількість чоловіків-громадян України віком від 25 до 60 років – 11,1 млн. З них:

  • 1,2 млн вже мобілізовані або пішли на фронт добровольцями;
  • 2,9 млн проживають на окупованих територіях;
  • 1,3 млн виїхали за кордон;
  • 600 тис. заброньовані;
  • 1,5 млн непридатні до військової служби,
  • решта 3,7 млн – чоловіки, яких можна мобілізувати. З цієї кількості 900 тис. чоловіків не зареєстровані у жодних реєстрах.
Мобілізаційний резерв України
Мобілізаційний резерв України
інфографіка: Financial Times

Нагадаємо, Міністерство оборони планує відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.

Раніше стало відомо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Як повідомлялося, за останні два місяці 98% повісток отримали громадяни, які не платять податки й ніде не зареєстровані як такі, що працюють.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про необхідність продовження мобілізації в Україні у 2025 році.

Читайте також:

Теги: українці війна чоловік мобілізація бронювання від мобілізації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп ймовірніше за все буде мати телефонну розмову із Путіним найближчим часом
Холодний душ реалізму: Трамп, Путін і питання війни в Україні
8 листопада, 19:03
Нахабний випад з боку Кім Чен Ина здійснено тому, що сценарій заморожування бойових дій між Росією і Україною є доволі вірогідним?
Примари з Північної Кореї
30 жовтня, 17:50
Трамп планує переглянути Мінські угоди, які не змогли зупинити бойові дії на сході України
План Трампа про завершення війни в Україні: Financial Times розкрила перші деталі
28 жовтня, 14:47
У Брюсселі відбувся Другий саміт партнерства, інновацій та здоров’я ветеранів. Учасників заходу намагалися отруїти газом
Брюссель: на заході, присвяченому ЗСУ, сталася диверсія (відео)
2 листопада, 10:54
Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2024 року
13 листопада, 00:00
Антикорупційний суд наголосив, що інформація, яка містить охоронювану законом лікарську таємницю, надасть змогу слідству в подальшому використовувати її як докази
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
11 листопада, 14:36
ЗСУ використали на війні американський снаряд часів «Холодної війни»
ЗСУ застосували на Курщині рідкісний снаряд США часів «Холодної війни»
6 листопада, 05:46
До повномасштабного воєнного вторгнення РФ Дмитро Федорін працював на шахті, разом із дружиною Тетяною виховував п’ятьох дітей
Був батьком п'ятьох дітей. Згадаймо Дмитра Федоріна
12 листопада, 09:00
База залишалася безлюдною з часів анексії Кримського півострова
Росіяни почали використовувати закинуту військову базу в Криму
12 листопада, 16:33

Події в Україні

Відомий український письменник та військовий потрапив у ДТП
Відомий український письменник та військовий потрапив у ДТП
FT повідомила, який мобілізаційний резерв має Україна
FT повідомила, який мобілізаційний резерв має Україна
Розвідка оцінила рівень загрози використання Росією тактичної ядерної зброї
Розвідка оцінила рівень загрози використання Росією тактичної ядерної зброї
Росіяни скинули вибухівку на тролейбус у Херсоні
Росіяни скинули вибухівку на тролейбус у Херсоні
Скільки росіян беруть участь у бойових діях проти України? Дані розвідки
Скільки росіян беруть участь у бойових діях проти України? Дані розвідки
Умєров назвав країну, яка фінансуватиме виробництво українських далекобійних дронів
Умєров назвав країну, яка фінансуватиме виробництво українських далекобійних дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 листопада 2024
26K
Чи підтримують росіяни продовження війни з Україною: результати опитування
7501
Втрати ворога станом на 22 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
6843
Суд взявся за справу обвинуваченого у держзраді хмельницького посадовця, завербованого ФСБ
4275
Скільки ракет «Орєшнік» має Росія? Дані CNN

Новини

Інтеграція бізнесів та спільне виробництво продукції: Україна та Італія налагоджують економічні зв’язки
Сьогодні, 13:15
У Сумах внаслідок російської атаки загинули дві людини (оновлено)
Сьогодні, 07:47
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 22 листопада
Сьогодні, 06:00
Комунальники в окупованій частині Запоріжжя не отримують зарплатні – Центр нацспротиву
Сьогодні, 03:51
Ізраїль заявив про нові удари по об'єктах «Хезболли» в столиці Лівану
Сьогодні, 03:26
Росія не змогла закупити мікроелектроніку на $7 мільярдів через санкції
Сьогодні, 02:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua