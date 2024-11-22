Втрати ворога станом на 22 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 22 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 22 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 22 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 728300 (+1050) осіб ,
- танків ‒ 9399 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19156 (+13) од,
- артилерійських систем – 20736 (+5) од,
- РСЗВ – 1254 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1004 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19260 (+1),
- крилаті ракети ‒ 2764 (+8),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29777 (+32) од,
- спеціальна техніка ‒ 3675 (+1)
Активність флоту окупантів станом на 22 листопада:
- У Чорному морі 28 ворожих кораблів, з яких шість є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 23 ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – одне судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – два судна, які не рухалися з протоки Босфор.
Нині триває 1003-й день повномасштабної війни в Україні.
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