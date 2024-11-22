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Втрати ворога станом на 22 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 22 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 1003-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 22 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 22 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 22 листопада втратила:

  • особового складу ‒ близько 728300 (+1050) осіб ,
  • танків ‒ 9399 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19156 (+13) од,
  • артилерійських систем – 20736 (+5) од,
  • РСЗВ – 1254 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1004 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 19260 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 2764 (+8),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29777 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3675 (+1)
Втрати ворога у війні станом на 22 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 22 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 22 листопада:

  • У Чорному морі 28 ворожих кораблів, з яких шість є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 23 ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – одне судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – два судна, які не рухалися з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 22 листопада
Активність флоту окупантів станом на 22 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1003-й день повномасштабної війни в Україні. 

Теги: війна Генштаб втрати

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