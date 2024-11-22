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Чи міцний «Орєшнік» у Путіна? Командування ЗСУ пояснило, чим можна збивати нові російські ракети

Олена Зварич
glavcom.ua
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Чи міцний «Орєшнік» у Путіна? Командування ЗСУ пояснило, чим можна збивати нові російські ракети
фото: ВВС
Збивати російські міжконтинентальні балістичні ракети на зразок «Орєшніка» можуть модернізовані Patriot

США мають системи протиповітряної оборони, здатні протидіяти російським міжконтинентальним ракетам. Збивати їх також можуть модернізовані Patriot

Росія має обмежену кількість міжконтинентальних балістичних ракет «Орєшнік», і застосування цієї ракети середнього радіусу дії для удару по Дніпру було «кроком з метою залякування». Про це повідомили «Главкому» в командуванні Збройних Сил України. За словами високопоставленого джерела «Главкома», керівництво ЗСУ та Міністерства оборони проводять консультації з партнерами України з тим, щоб знайти адекватну відповідь ймовірним подальшим атакам РФ такими ракетами та отримати надійну зброю для протидії їм.

За словами джерела у Генштабі ЗСУ, системи протиповітряної оборони, здатні протидіяти новим російським міжконтинентальним ракетам, мають Сполучені Штати, альтернативним варіантом зброї, яка збиватиме «Орєшніки», можуть бути модернізовані зенітні ракетні комплекси Patriot.

Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

«Орєшнік» (чи «Рубіж») – міжконтинентальні ракети, які здатні нести ядерні боєзаряди. Дальність ураження – до 6 тис. км. Вважається, що ці ракети РФ розробила приблизно 2006 року, порушивши умови договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (договір між СРСР (Росією як правонаступницею Радянського Союзу) та США було укладено 1988 року в контексті політики ядерного роззброєння).

Аналітики Defense Express зауважили, що Росія раніше не анонсувала про створення ракети «Орєшнік», і це може бути нова назва для вже існуючої системи, оскільки подвійні назви однієї і тієї самої зброї є поширеною практикою в російській армії. «Не виключено, що це позначення «Орєшнік» цілком могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над «изделием», котре більш відомо власне як РС-26 «Рубєж». Така «двоїстість» для російського ВПК цілком в порядку речей, можна навести й таку ілюстрацію – крилата ракета Х-101 у росіян також позначається як «Изделие 504», хоча звісно в ходу використовується переважно саме індекс Х-101», – наголосили у Defense Express.

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Теги: росія путін ракета озброєння диктатор балістичні ракети

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