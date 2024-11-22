У Сумах внаслідок російської атаки загинули дві людини

У Сумах у ніч проти 22 листопада пролунало декілька потужних вибухів

У Сумах внаслідок російської повітряної атаки цієї ночі загинули дві людини. На місцях ворожих ударів працюють екстрені служби. Про це повідомляє виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар.

Він розповів, що у Сумах у ніч проти 22 листопада пролунало декілька потужних вибухів.

На місці одного з них було виявлено тіло загиблої людини.

«На місці працює ДСНС, швидка, поліція», – зазначив Кобзар.

Пізніше він розповів, що на місці, де пролунав другий вибух у Сумах, також була загибла людина.

«Буде розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», – розповів він.

Також в.о. мера Сум розповів, що через чергову загрозу атаки «Шахедів» у місті триває робота протиповітряної оборони та закликав місцевих мешканців відійти від вікон.

Нагадаємо, вночі 22 листопада російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.

До слова, в ніч проти 17 листопада у столиці України пролунали вибухи. Росіяни запустили партію «Шахедів» по Києву та низці областей. Повідомляється, що перші вибухи у столиці пролунали о 03:10, повторні вибухи були зафіксовані о 03:20.

А зранку, 17 листопада, російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. Запуск ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку України було зафіксовано о 05:42. Згідно з інформацією моніторингових груп, у повітрі перебувало 17 літаків, однак не було чітко вказано, чи всі вони здійснили ракетні удари.