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Суд взявся за справу обвинуваченого у держзраді хмельницького посадовця, завербованого ФСБ

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Суд взявся за справу обвинуваченого у держзраді хмельницького посадовця, завербованого ФСБ
Влітку 2023 року Руслан Бітюков, якого на той час уже вели спецслужби, отримав від місцевої влади квартиру у новобудові
фото: СБУ

Руслану Бітюкову загрожує довідне ув’язнення

У середу, 20 листопада, відбувся авторозподіл справи за обвинуваченням у державній зраді начальника відділу управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Руслана Бітюкова. Як стало відомо «Главкому», вирок посадовцю ухвалюватиме трійка суддів Хмельницького міськрайонного суду: головуючий Сергій Баєв і судді-учасники колегії Олег Антонюк і Сергій Марцинкевич.

Наразі поки невідомо дату підготовчого засідання. Увесь час, як тривало досудове розслідування, обвинувачений перебував під вартою.

Суд взявся за справу обвинуваченого у держзраді хмельницького посадовця, завербованого ФСБ фото 1
дані держпорталу «Судова влада України»

Як повідомляв «Главком», посадовець Руслан Бітюков потрапив у поле зору СБУ ще восени 2022 року. Тоді спецслужбі стало відомо про факти контакту і нібито «дружніх переписок». А вже 14 червня 2024 року Служба безпеки затримала чиновника «на гарячому», коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані куратору ФСБ. За вказівкою окупантів чиновник збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону.

Найбільше ворога цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також фігурант намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на передову.

За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів. Як встановило розслідування, фігурант потрапив у поле зору ФСБ під час свого навчання у 90-х в Московському технічному університеті імені Баумана.

Після початку повномасштабного вторгнення з ним зв’язався кадровий співробітник ФСБ і залучив чиновника до розвідувально-підривної діяльності проти України. Вони підтримували комунікацію через анонімні чати в месенджерах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Згодом міський голова Олександр Симчишин прокоментував затримання свого підлеглого: «Мені дуже хотілося, щоб ця істота отримала по заслугам… Ми розуміємо, що міська рада – той об’єкт, за яким стежать, особливо, якщо врахувати, скільки ми всього робимо для сил оборони. У даному випадку проблема в тому, що людина мала доступ до особливої інформації».

Влітку 2023 року Руслан Бітюков, якого на той час уже вели спецслужби, отримав від місцевої влади квартиру у новобудові.

Як повідомлялося, на Хмельниччині жінка з дітьми зливала дані ФСБ про військових, які збивають «шахеди».

Читайте також: Хмельниччина: 80% виявлених в області зрадників виявилися немісцевими
Теги: росія СБУ ФСБ війна Хмельницький державна зрада влада

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