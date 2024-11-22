Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 22 листопада

У більшості регіонів України очікуються дощі

Погода в Україні у п‘ятницю, 22 листопада, буде хмарною. Синоптики прогнозують помірний сніг та дощ. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Згідно з прогнозом, вночі у східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті, вдень, крім південного сходу та сходу, помірний сніг та дощ. У західних, північних областях на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вночі на сході та заході, вдень пориви вітру 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +2 до +7°C, а на півдні країни очікується від +8 до +13°C. Вночі температура в Україні буде від +2 до -3°C.

Прогноз погоди на 22 листопада Фото: Укргідрометцентр

На Київщині передбачається хмарна погода, мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Температура по області вночі від -1 до -6°C, вдень від +1 до +4°C.

У Києві вночі очікується до -5°C, вдень близько +3°C.