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Експертка пояснила, що запобігає найгіршим сценаріям в енергосистемі України

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Експертка пояснила, що запобігає найгіршим сценаріям в енергосистемі України
Атомна генерація може стати гарантією уникнення критичних сценаріїв в енергетиці цієї зими
фото ілюстративне

Атомна енергетика - гарант уникнення "апокаліптичних сценаріїв" в енергосистемі – експертка

Атомна генерація може стати гарантією уникнення критичних сценаріїв в енергетиці цієї зими. Про це заявила президент аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко. 

Вона вказала на ключову роль атомної енергетики у забезпеченні енергетичної стабільності України під час зимового періоду.

«Я хочу нагадати, що в нас є атомна генерація, яка 7+ ГВт, 7,7 ГВт, на якій ми все ще маємо пройти зиму. Якщо атомна генерація буде працювати на повну потужність, то це в певної мірою гарантія того, що в нас не буде апокаліптичних сценаріїв, які ми можемо зараз чути», – заявила Павленко.

Експертка наголосила на необхідності захисту не лише самих атомних станцій, але й інфраструктури навколо них. За її словами, Росія може застосовувати різні стратегії для підриву української енергосистеми, не обов'язково атакуючи безпосередньо атомні об'єкти.

«Тому захистити потрібно атомну генерацію, захистити потрібну інфраструктуру навколо неї. І теоретично це може бути певною гарантією того, що ми пройдемо більш-менш з певними годинами, не апокаліптичними годинами відключення цю зиму», – підкреслила Павленко.

Вона також зазначила важливість наявності достатніх ресурсів для швидкого відновлення пошкодженої інфраструктури: «Потрібно мати достатні ресурсів, щоб швидко відновлювати інфраструктуру - трансформатори, автотрансформатори, мережі, кабелі - все, що ми можемо, нам потрібно не шукати, а мати вже».

Раніше політолог та директор «Інституту світової політики» Євген Магда заявив, що Україна має шанси пройти зимовий період з мінімальними обмеженнями енергоспоживання, незважаючи на загрози з боку Росії. Він нагадав, як достроковий вихід блоку АЕС з ремонту влітку двічі рятував країну від жорстких графіків відключення світла.

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Теги: відключення світла атомна енергетика відключення президент Україна енергетика росія

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