Біля Дніпра фура протаранила автобус, 13 постраждалих



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Вантажівка врізалася в задню частину маршрутного автобуса, і той перекинувся

У понеділок, 20 серпня, о 7:10 на автодорозі Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, в районі села Обухівка сталася ДТП. Про це повідомила прес-секретар обласного управління ДСНС Дарина Гречищева, передає сайт міста.

На трасі зіткнулися Богдан і фура: водій вантажівки в'їхав в зад рейсовому автобусу, який їхав за маршрутом Зоря-Дніпро.



На місці аварії працюють патрульні і рятувальники. За попередньою інформацією, є постраждалі.



За даними Інтерфакс-Україна, в результаті аварії в 6-у міську лікарню Дніпра госпіталізовано 13 осіб.



За інформацією поліції, вантажівка врізалася в задню частину маршрутного автобуса Богдан, і той в результаті зіткнення перекинувся.