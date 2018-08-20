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    Біля Дніпра фура протаранила автобус, 13 постраждалих

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    Біля Дніпра фура протаранила автобус, 13 постраждалих

    Вантажівка врізалася в задню частину маршрутного автобуса, і той перекинувся

    У понеділок, 20 серпня, о 7:10 на автодорозі Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, в районі села Обухівка сталася ДТП. Про це повідомила прес-секретар обласного управління ДСНС Дарина Гречищева, передає сайт міста.

    На трасі зіткнулися Богдан і фура: водій вантажівки в'їхав в зад рейсовому автобусу, який їхав за маршрутом Зоря-Дніпро.

    На місці аварії працюють патрульні і рятувальники. За попередньою інформацією, є постраждалі.

    За даними Інтерфакс-Україна, в результаті аварії в 6-у міську лікарню Дніпра госпіталізовано 13 осіб.

    За інформацією поліції, вантажівка врізалася в задню частину маршрутного автобуса Богдан, і той в результаті зіткнення перекинувся.

     

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