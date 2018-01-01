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    Біля «Краковця» утворились затори: збої у базі даних митників

    Прикордонники просять їхати на сусідні пункти пропуску Грушів і Рава-Руська
    Біля пункту пропуску «Краковець» на кордоні із Польщею з українського боку утворилось накопичення транспортних засобів, у заторах – понад 400 авто. Про це ввечері 4 лютого повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ. За даними прикордонників, черги пов’язані з перебоями у роботі бази даних митниці на ПП
    • Сьогодні, 00:33
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    Прикордонники просять їхати на сусідні пункти пропуску Грушів і Рава-Руська

    Біля пункту пропуску «Краковець» на кордоні із Польщею з українського боку утворилось накопичення транспортних засобів, у заторах – понад 400 авто.

    Про це ввечері 4 лютого повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

    За даними прикордонників, черги пов’язані з перебоями у роботі бази даних митниці на ПП «Краковець».

    «Просимо врахувати інформацію перед обранням пункту перетину кордону та по можливості прямувати на сусідні пункти пропуску – «Грушів» чи «Рава-Руська», – заявили у ДПСУ.

    прикордонники
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