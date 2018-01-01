Біля «Краковця» утворились затори: збої у базі даних митників
- Сьогодні, 00:33
-
Розсилка
Прикордонники просять їхати на сусідні пункти пропуску Грушів і Рава-РуськаБіля пункту пропуску «Краковець» на кордоні із Польщею з українського боку утворилось накопичення транспортних засобів, у заторах – понад 400 авто.
Про це ввечері 4 лютого повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.
За даними прикордонників, черги пов’язані з перебоями у роботі бази даних митниці на ПП «Краковець».
«Просимо врахувати інформацію перед обранням пункту перетину кордону та по можливості прямувати на сусідні пункти пропуску – «Грушів» чи «Рава-Руська», – заявили у ДПСУ.