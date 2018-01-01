Біля «Краковця» утворились затори: збої у базі даних митників

Прикордонники просять їхати на сусідні пункти пропуску Грушів і Рава-Руська

Біля пункту пропуску «Краковець» на кордоні із Польщею з українського боку утворилось накопичення транспортних засобів, у заторах – понад 400 авто. Про це ввечері 4 лютого повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ. За даними прикордонників, черги пов’язані з перебоями у роботі бази даних митниці на ПП