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    Біля квартири матері Шабуніна у Рівному виявили вибухівку

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    Біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій - Біля квартири матері Шабуніна у Рівному виявили вибухівку
    Біля квартири матері активіста Віталія Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій

    Саморобний вибуховий пристрій складається з двох гранат і чорної коробки

    Біля квартири матері голови правління та співзасновника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій, працюють вибухотехніки.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    «Сьогодні близько 21.20 у місті Рівне правоохоронці отримали повідомлення про те, що на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку під дверима квартири виявлено саморобний вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, він складається з двох гранат і чорної коробки. Встановлено, що у квартирі мешкає матір громадського активіста Віталія Шабуніна», – йдеться у повідомленні.

    На місце події прибули співробітники вибухотехнічної служби, слідчо-оперативна група та оперативники.

    «Триває ретельний огляд. За попередньою інформацією, він складається з двох гранат і чорної коробки», – зазначили в поліції.

    Окрім того, проводяться першочергові слідчі та оперативно-розшукові заходи для встановлення мотивів такого вчинку та особи чи осіб, причетних до цієї події.

    Теги: кримінал вибухівка Рівне Віталій Шабунін
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