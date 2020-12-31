Біля квартири матері Шабуніна у Рівному виявили вибухівку

Саморобний вибуховий пристрій складається з двох гранат і чорної коробки

Біля квартири матері голови правління та співзасновника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна у Рівному виявили саморобний вибуховий пристрій, працюють вибухотехніки.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Сьогодні близько 21.20 у місті Рівне правоохоронці отримали повідомлення про те, що на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку під дверима квартири виявлено саморобний вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, він складається з двох гранат і чорної коробки. Встановлено, що у квартирі мешкає матір громадського активіста Віталія Шабуніна», – йдеться у повідомленні.

На місце події прибули співробітники вибухотехнічної служби, слідчо-оперативна група та оперативники.

«Триває ретельний огляд. За попередньою інформацією, він складається з двох гранат і чорної коробки», – зазначили в поліції.

Окрім того, проводяться першочергові слідчі та оперативно-розшукові заходи для встановлення мотивів такого вчинку та особи чи осіб, причетних до цієї події.