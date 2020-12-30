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    У Києві судитимуть бандитів, що відібрали у підприємця 5 млн грн (фото)

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    Злочинці викрали у підприємця кошти у сумі понад 5 млн гривень - У Києві судитимуть бандитів, що відібрали у підприємця 5 млн грн (фото)
    Злочинці викрали у підприємця кошти у сумі понад 5 млн гривень
    Фото: Київська міська прокуратура

    Зловмисники пограбували підприємця, погрожуючи гранатою

    Київська місцева прокуратура № 6 скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох уродженців Грузії за фактом розбійного нападу, вчиненого ними у центрі Києва з погрозою застосування гранати.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Встановлено, що у жовтні 2020 року на бульварі Лесі Українки підозрювані вчинили напад на підприємця, який обмінював валюту. Погрожуючи потерпілому гранатою, зловмисники заволоділи грошовими коштами у сумі понад 5 млн гривень, після чого втекли з місця злочину на автомобілі.

    Під час втечі нападники протаранили декілька транспортних засобів та неодноразово створювали аварійну ситуацію на дорозі.

    За результатами спецоперації, проведеної співробітниками Нацполіції України, автомобіль втікачів вдалося заблокувати на вулиці Хрещатик, а самих нападників затримати.

    Ними виявилися двоє громадян України, уродженці Грузії, раніше судимі за аналогічні злочини.

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    У Києві судитимуть бандитів, що відібрали у підприємця 5 млн грн (фото)
    У Києві судитимуть бандитів, що відібрали у підприємця 5 млн грн (фото)
    У Києві судитимуть бандитів, що відібрали у підприємця 5 млн грн (фото)
    У Києві судитимуть бандитів, що відібрали у підприємця 5 млн грн (фото)

    Наразі обвинувальний акт відносно розбійників скеровано до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.

    Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

    Підозрювані перебувають під вартою, без права внесення застави.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ суд кримінал напад пограбування злочин
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