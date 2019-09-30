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    У Новій Зеландії розбився приватний літак: є загиблі

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    У Новій Зеландії розбився приватний літак: є загиблі

    Двоє людей, що знаходилися на борту повітряного судна, загинули

    Приватний легкомоторний літак розбився на території національного парку Тзра Рендж на Північному острові Нової Зеландії.

    Про це повідомляє видання New Zealand Herald.

    Двоє людей, що знаходилися на борту повітряного судна, загинули.

    Легкомоторний літак, що вилетів з аеродрому Фокспайн, що розташований в 100 км на північ від Веллінгтона, втратив зв’язок із землею ввечері в неділю.

    У понеділок вранці в ході пошукових операцій були виявлені уламки літака, а також тіла пілота і пасажира.

    Поліція Нової Зеландії і управління цивільної авіації проводять розслідування і з’ясовують причини аварії.

    Нагадаємо, винищувач МіГ-29 ВПС Словаччини розбився в суботу поблизу міста Злате Моравце в Нітрянском краї на заході країни.

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